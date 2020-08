Festival na ulici bude bavit nejen o víkendu

Kdy: 21. - 29. srpna

Kde: čtyři scény v Plzni

Za kolik: zdarma

Od pátku budou plzeňské ulice v rámci 28. ročníku akce, která se letos koná pod názvem Festival na ulici, na devět dní patřit hudbě. O víkendu vystoupí například Semtex, Na starý kolena band, Hibaj, Ill Fish nebo Hruškowicz. Největším víkendovým tahákem bude v neděli 23. srpna večer projekt Michala Šindeláře Můj táta Dědek s řadou známých hostů, věnovaný jeho otci a baskytaristovi Jiřímu Šindelářovi. Společně se známými hosty pokřtí během večera i CD. Více na webu festivalnaulici.cz.

Nádvoří Prazdroje obsadí Burger Street Festival

Kdy: 21. - 23. srpna

Kde: nádvoří Plzeňského Prazdroje

Za kolik: zdarma



Nádvoří Plzeňského Prazdroje bude po celý víkend patřit milovníkům hamburgerů. V nabídce budou nejen klasické hovězí burgery, ale i vegetariánské, veganské a další. Akce se koná od pátku do neděle, vždy od 10 do 20 hodin.

Pivovar Raven pořádá festival

Kdy: 20. - 22. srpna

Kde: pivovar Raven

Za kolik: zdarma



Už ve čtvrtek zahájí třídenní festival u pivovaru Raven na Lochotíně. Ve čtvrtek a v pátek se začíná v 16 hodin, v sobotu už v poledne. Zahrají například Poitín, Znouzectnost, ½ Rebel, Rambanbám a další. V sobotu budou umožněny také prohlídky pivovaru.

Tančírna i kino v parku U Ježíška

Kdy: 21. - 23. srpna

Kde: park U Ježíška

Za kolik: zdarma



Festival Náplavka k světu, který se letos koná v parku U Ježíška, připravil na víkend tančítnu Funk And HipHop Edition (PÁ 18.30 - 22), workshop jógy (SO 10 - 11.30), koncert skupiny Budulínek (SO 21 - 22) a koncertní road movie Rusko, sníh a rock’n’roll (NE 20.45 - 22).

Procházky uměním pokračují v Dolní Bělé

Kdy: 21. srpna od 18 hodin

Kde: kostel povýšení sv. Kříže, Dolní Bělá

Za kolik: 200 Kč



Festival Procházky uměním pokračuje v pátek večer v kostele v Dolní Bělé. Ve večeru s názvem Páni z Vřesovic vystoupí violistka a organizátorka festivalu Jitka Hosprová a cembalistka Edita Keglerová.

V Mariánské Týnici zazpívá soubor Societas Incognitorum

Kdy: 22. srpna od 18 hodin

Kde: kostel Zvěstování Panny Marie, Mariánská Týnice

Za kolik: 180 a 120 Kč



V sobotu se v Mariánské Týnici koná další pokračování Letních koncertů na Kralovicku. V kostele Zvěstování Panny Marie vystoupí vokální soubor Societas Incognitorum řízený Eduardem Tomaštíkem s programem Barokní skvosty moravských archivů.

Kino i pohádka v Městě Touškově

Kdy: 21. a 23. srpna

Kde: Město Touškov

Za kolik: 90 a 50 Kč



Kulturní centrum Město Touškov připravilo na víkend dvě akce. Nejprve v pátek od 19 hodin promítání české komedie 3Bobule a v neděli od 15 hodin dětské představení Divadla Dráček O Sněhurce.

Filmové hrady a zámky zavítají do Horšovského Týna

Kdy: 21. a 22. srpna od 21.15 hodin

Kde: zámek Horšovský Týn

Za kolik: 140 Kč



Poslední díl Filmových hradů a zámků se koná o víkendu na zámku v Horšovském Týnu. V pátek večer je na programu projekce české komedie Bourák, v sobotu to pak bude snímek 3Bobule.

Industry Open vás zaveze vlakem do depa ČD

Kdy: 22. a 23. srpna

Kde: hlavní nádraží ČD v Plzni

Za kolik: 150 Kč



Festival prohlídek industriálních památek má tentokrát o víkendu na programu jedinou akci. V sobotu a v neděli se konají komentované vlakové projížďky depem kolejových vozidel ČD. Vlak z hlavního nádraží v Plzni odjíždí po oba dny v 10 a ve 14 hodin, délka projížďky je zhruba 1,5 hodiny.

V Nepomuku bude Tenor na roztrhání

Kdy: 21. srpna od 20 hodin

Kde: malá letní scéna na náměstí A. Němejce v Nepomuku

Za kolik: 100 a 50 Kč



Divadelní spolek Plánice uvede v pátek večer na malé letní scéně v Nepomuku situační komedii amerického komediografa Kena Ludwiga. Diváci se mohou těšit na spoustu komických situací a nečekaných zápletek.

V Myslívě oslaví osvobození

Kdy: 21. a 22. srpna

Kde: Myslív u Nepomuka

Za kolik: zdarma



V Myslívě u Nepomuka si o víkendu připomenou 75 let od konce druhé světové války. Po oba dny budou připraveny dobové vojenské tábory, v pátek dopoledne se uskuteční jízda historických vozidel, v 17 hodin slavnostní odhalení pamětní desky a v 17.40 poklepání na základní kámen muzea na faře. V pátek od 18.30 hodin je na programu přednáška na téma Čs. samostatné obrněné divize, v sobotu od 18 hodin o paraskupině Barium. Na oba večery je přichystáno promítání dobových filmů.

V Depu se uzavře Street Art Wallz Festival

Kdy: 22. srpna od 18 hodin

Kde: DEPO2015

Za kolik: zdarma



V pondělí startuje festival pouličního umění Street Art Wallz Festival a jeho první ročník uzavře v sobotu finální vernisáž, která představí všechna díla vytvořená během týdne v ulicích Plzně. Vedle toho bude od 18 hodin připravena výstava dalších výtvorů zúčastněných umělců, večer pak naváže afterparty. Už od 16 hodin je připravený graffiti workshop pro děti.

Děti pobaví příběhy japonské holčičky Kiko

Kdy: 23. srpna od 15 hodin

Kde: DEPO2015

Za kolik: zdarma

Knihy Markéty Pilátové o japonské holčičce Kiko, která žije na českých zámcích s tatínkem restaurátorem, jsou plné papírových skládaček. A také tajemných příběhů, jež Kiko prožívá v noci, kdy je náměsíčná. Při četbě obou knih se děti mohou naučit skládat z papíru hvězdičky, motýla nebo tulipán a dozvědět se spoustu věcí o tom, jaké to je být cizinkou mezi českými dětmi. Vstup na akci, kterou s Depem připravil Svět knihy, je zdarma.

Náplavku roztančí La La Land

Kdy: 22. srpna od 21 hodin

Kde: náplavka na Radbuze, Anglické nábřeží

Za kolik: zdarma



Další z Filmových večerů na náplavce obstará v sobotu americký muzikál La La Land s Ryanem Goslingem a Emmou Stone v hlavních rolích. Začátek v 21 hodin.

Extra Band zahraje v Pteníně

Kdy: 21. srpna od 21 hodin

Kde: parket v Pteníně

Za kolik: neuvedeno



Skupina Extra Band revival vystoupí v pátek v Pteníně na jižním Plzeňsku. Koncert na krytém parketu začíná ve 21 hodin.

Morčata na útěku v Čižicích

Kdy: 21. srpna od 21 hodin

Kde: parket v Čižicích

Za kolik: neuvedeno



Čižické hudební léto pokračuje v pátek večer vystoupením brněnské skupiny Morčata na útěku. Před ní zahraje ještě kapela Harlet.

Připomeňte si plzeňskou historii při komentovaných procházkách

Kdy: dle zvoleného tématu

Kde: sraz u Infocentra na náměstí Republiky

Za kolik: 150 Kč, zlevněné 80 Kč



I letos plzeňské Informační centrum přichystalo komentované prohlídky města. O tomto víkendu je na výběr ze tří témat. V pátek od 17 hodin Za tajemstvím výzdoby plzeňských domů, v sobotu od 15 hodin To nejlepší z Plzně a od 17 a 19 hodin Báje a pověsti plzeňské. Vstupenky se kupují na plzenskavstupenka.cz.