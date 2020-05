Promítat se bude na LED obrazovku širokou dvanáct metrů, ve zvukovém formátu zvaném Silent Disco, zvuk si diváci naladí ve svých autech.

Tímto stylem se v depu bude promítat poprvé. „Zatím je zájem větší, než jsme plánovali. Autokino poběží tento týden od čtvrtka do neděle, pokud by se vše povedlo, budeme přemýšlet nad opakováním,“ řekl za DEPO2015 Adam Vondřička.

Akci pořádá DEPO2015 společně s festivalem Finále Plzeň a agenturou ZL Production. „Jsme rádi, že můžeme nabídnout tento zajímavý formát projekcí. Pro diváky to navíc bude jedna z prvních možností se opět setkat s kinem a vůbec s kulturou mimo svůj domov. Doufáme, že se nám podaří alespoň takto omezeně nastartovat veřejné kulturní produkce,“ dodal Jan Štěpán, nový programový ředitel DEPO2015.

Projekce zahájí dnes v 19.30 hodin Rivalové, film z prostředí formule 1. Od pátku do neděle pak autokino nabídne dva filmy denně, vždy od 18 a 21 hodin. Vstupenky jsou k dostání online v sítích plzenskavstupenka.cz a goout.cz za 390 korun, na místě pak za 450 korun. Zvýhodněné vstupné 200 korun mají diváci s automobily kategorie veterán, ty mají do areálu samostatný vjezd. Kapacita jednoho promítání je 120 aut, počet lidí v nich je libovolný.

Na místě bude možnost využít občerstvení s bezpečným roznosem přímo do vozu a také WC uvnitř budovy.

Program autokina

čtvrtek, 19.30: Rivalové

pátek, 18.00: Vlastníci, 21.00: Joker

sobota, 18.00: Poslední aristokratka, 21.00: Tenkrát v Hollywoodu

neděle, 18.00: Příliš osobní známost, 21.00: Rambo: Poslední krev