K Víkendu otevřených zahrad, který se uskuteční v celé České republice, se připojila i Plzeň a další města a obce v jejím okolí.

Hřbitov Všech svatých na Roudné. | Foto: plzen.eu

V sobotu a v neděli jste zváni mimo jiné k návštěvě Luftovy zahrady, Hřbitova Všech svatých na Roudné a Vodní zahrady pod hrází Velkého Boleveckého rybníka. Luftova zahrada v Doudlevcích u Tyršova mostu v ulici Za Rybárnou 110 bude otevřena v sobotu i v neděli od 9 do 17 hodin. Po oba dny se tam budou konat komentované prohlídky vždy v 10 a ve 14 hodin. Vodní zahrada pod hrází Velkého Boleveckého rybníka se pro veřejnost otevře v sobotu od 9 do 16 hodin a v neděli od 10 do 16 hodin. Komentované prohlídky zahrady s doprovodným programem se konají v sobotu v 9, 11, 13 a v 15 hodin, v neděli pak ve 13 a 15 hodin. Hřbitov Všech svatých na Roudné v ulici Pod Všemi svatými bude možné navštívit v sobotu a v neděli od 9 do 17 hodin.