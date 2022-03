Nachystali rockový koncert

KDY: zítra 5. března

KDE: Karlovy Vary

Bubeník metalových Dymytry Miloš Meier se svojí „Drumming Syndrome“ one-man show zavítá do Klubu Paderewski v Karlových Varech. Představí nový program v rámci tour nazvané „Drums 'n' Rock 'n' Metal Hits Tour“. Koncert se uskuteční 5. března od 19 hodin v divadle Husovka.

80. výročí heydrichiády

KDY: do konce května

KDE: Klatovy

Výstavu s názvem Muži zvláštní skupiny D můžete nově vidět ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech. Expozice k 80. výročí heydrichiády přibližuje všechny významné aktéry této historické události. K vidění bude do 25. května. Za plné vstupné zaplatíte 60 korun.

Tak to vidí Tomáš Cihlář

KDY: do 31. července

KDE: Žihobce

V žihobeckém muzeu Lamberské stezky si pro vás přichystali novou výstavu s názvem Tak to vidím já. Jejím autorem je známý sběratel, hudebník a také fotograf Tomáš Cihlář, který na výstavě fotografií představuje svůj pohled na svět. K vidění bude do 31. července.

Výtěžek poputuje na Ukrajinu

KDY: zítra 5. března

KDE: Kdyně

Na náměstí ve Kdyni se zítra 5. března odpoledne od 16 hodin bude konat benefiční koncert na pomoc válkou zasaženým oblastem na Ukrajině. Celý výtěžek poputuje na konto ukrajinské ambasády: 304452700/0300.

Retro závod s Emilem

KDY: zítra 5. března

KDE: Kašperské Hory

Skiareál Kašperky vás zve na retro Závod po startu z Lišáku s Emilem, který se uskuteční už zítra 5. března. Lyžovat se bude na dřevěných lyžích v dobovém oblečení. Sraz účastníků závodu je naplánovaný na 10.30 hodin u malého vleku, kde proběhne prezentace. Startovné je dobrovolné.

Umělci podpoří Ukrajinu

KDY: dnes 4. března

KDE: Plzeň



Dnes od 17 hodin pořádá umělecký spolek Žongléros Ansámbl spolu s kreativní zónou DEPO2015 a Slam Poetry CZ benefiční večer na podporu lidí na Ukrajině. Akce s názvem Plzeň Ukrajině se uskuteční v Autobusové hale DEPO2015 a celý její výtěžek bude věnován na transparentní účet konta organizace Člověk v tísni SOS Ukrajina a účet Diakonie západ. Přispět lze zakoupením vstupného ve výši 100 Kč, 500 Kč či 1 000 Kč na portálu Plzeňská vstupenka nebo věnovat příspěvek přímo na místě. Vítány budou také větší finanční dary. Vystoupí Žongléros Ansámbl, špičky české slam poetry scény nebo ukrajinský sbor Džerelo.

Příspěvky půjdou na charitu

KDY: neděle 6. března

KDE: Ostrov

Benefiční akce Divadelního spolku Ochotníci se uskuteční v Ostrově. Zahrají tu pro vás komedii Petra Tomšů Zase ti tupitelé. Vstupné je dobrovolné, formou příspěvku do zapečetěných kasiček Charity. Výtěžek akce půjde na pomoc obyvatelům do válkou zasažené Ukrajiny. Výtěžek bude předán Charitě Ostrov.

Připravili masopustní průvod

KDY: zítra 5. března

KDE: Královské Poříčí

V 11 hodin se sejdou masky přímo na nádvoří Statku Bernard v Královském Poříčí. Bude se nabízet drobné občerstvení, zvolí se král masopustu a ocení se nejnápaditější masky. Přijďte v kostýmu, užijte si pravý venkovský karneval.

Ochránci pořádají ples

KDY: dnes 4. března

KDE: Raková

Záchranářská stanice živočichů Rokycany vás zve na Ochranářskou zábavu, která se uskuteční dnes od 20 hodin v kulturním domě Raková. Na akci vystoupí kapela Robert Jíša band. Vstupenky zakoupíte na adrese záchranné stanice anebo na místě. Cena je 100 korun.

Benefiční koncert

KDY: zítra 5. března

KDE: Koloveč



Koloveč pořádá benefiční koncert na pomoc Ukrajině. Akce se bude konat zítra od 18 hodin v kostele Zvěstování Panny Marie. V rámci koncertu se uskuteční finanční i materiální sbírka a kompletní výtěžek poputuje do válkou zasažených oblastí.

Výlet k hradu

KDY: dnes

KDE: Konstantinovy Lázně

Konstantinovy Lázně si připravily pro zájemce jedinečný výlet na hrad Švamberk. Pojede se autobusem z autobusového nádraží. Ke dvoru Krasíkov probíhá výklad o místě a okolí. Od úpatí kopce Krasíkov se vydáte po cestě k vrcholu, kde stojí právě známý hrad Švamberk.