Kdy: 15. února od 10 hodin

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Slané i sladké delikatesy čekají zítra na návštěvníky plzeňského areálu DEPO2015. „Opět pořádáme Depo Street Food Market,“ vysvětluje mluvčí depa Petra Čížková.“Přijede na tři desítky pouličních stánkařů a na nádvoří bude přehlídka foodtrucků,“ dodává. Upozorňuje, že návštěvníci se nemusejí bát nepříznivého počasí. „Na nádvoří bude pět ohnišť, na nich si budou moci třeba opéct buřty. A také se budou moci schovat v autobusové hale, kde bude část stánků a také sezení,“ vysvětluje.

A na čem si mohou návštěvníci pochutnat: Kromě klasických hamburgerů to budou např. dimsum čínské knedlíčky od Tamarind Tree, mexické speciality od Guacamole a MeXeSo, španělskou paellu od Don Olino, sendviče od Food On The Moove a Dirty Dog BBQ. „Novinkou a originálním zpestřením budou nevšední speciality od Hmyz na talíři – hmyz a exotické maso. Jejich stánek nabídne klasický prodej a několikrát v průběhu dne proběhne malá přednáška s degustací,“ připomíná Petra Čížková. K pití budou např. vína od Víno Jinak a Chateau Šafaříkova či piva z Ravenu a od Zlaté krávy.

Na Plzeňsku se také můžete vypravit na:

Divadlo Alfa hraje o Honzovi

Kdy:15. února od 15:00 hodin

Kde: Plzeň

Za kolik:60 Kč

Proč přijít:

Plzeňské Divadlo Alfa hraje každou sobotu odpoledne pro veřejnost. Zítra má od 15 hodin na programu představení Honza. Honza? Honza.

Autor představení, jeho režisér i Herec Petr Borovský dětem představí tři příběhy o českém Honzovi.

Lístek do Divadla Alfa můžete hodinu před a hodinu po představení využít ve všech dopravních prostředcích plzeňské MHD jako platnou jízdenku.

Tradiční Hornobělská třicítka

Kdy: 15. února od 7:00 hodin

Kde: Horní Bělá

Za kolik: startovné 30 Kč

Proč přijít: Na pochod severním Plzeňskem se můžete vypravit v sobotu 15. února z Horní Bělé. Turistický pochod s názvem Hornobělská třicítka startuje do 7 hodin v hostinci U Šípků. Organizátoři připravili trasy o délkách 10, 20 a 30 kilometrů. Akci pořádají tamní sokolové a hasiči.