Zatímco pivaři si o víkendu dají dostaveníčko v Plzni-Černicích na festivalu minipivovarů Slunce ve skle, vinaři mohou vyrazit například v Plzni na Doubravku nebo do Janovic. Pokračuje Mezinárodní festival Divadlo, a to i venkovními představeními,v Rokycanech a Spáleném Poříčí chystají městské slavnosti, slavit se bude i u rozhledny v Plané a v Horažďovicích si připomenou stará řemesla.

Slunce ve skle v Plzni - Černicích. | Foto: Filip Nekola

PLZEŇSKO

Festival Divadlo přinese i venkovní program

Kdy: pátek 15. a sobota 16. září

Kde: Plzeň

Za kolik: venkovní představení zdarma

Proč přijít: O víkendu v Plzni pokračuje Mezinárodní festival Divadlo, kromě představení v sálech nabídne po dva dny i venkovní inscenace. V pátek v 16 a 18 hodin to bude na náměstí Republiky Krysař od Výzkumného divadla Ateliercuncheon z italského Bergama, v sobotu se venkovní program přestěhuje k Brance. Od 15 hodin vystoupí Btratři v Tricku s představením Pošťáci, od 18 hodin Holektiv se svojí Lekcí špičkování.

Na Doubravce budou slavnosti vína

Kdy: pátek 15. a sobota 16. září

Kde: Habrmannův park, Plzeň-Doubravka

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Habrmannově parku se uskuteční tradiční Doubravecké slavnosti vína. Lidé tady budou moci ochutnat pravý burčák a vína z více než 10 malých i větších vinařství z celé Moravy. Chybět nebude ani tradiční cimbálovka a představí se také skupina Steven's, pěvecký sbor Jéčko nebo MDK Band. Program je připraven i pro děti, které si mohou zkusit lisování šťávy z hroznů, povozit se na kolotoči nebo přijít do duhové dílničky. V pátek 16. září bude akce probíhat od 16 do 21 hodin. V sobotu 17. září pak bude možné přijít od 11 do 21 hodin.

Slunce ve skle se rozzáří v Černicích

Kdy: pátek 15. a sobota 16. září

Kde: Pivovar Purkmistr, Plzeň-Černice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Desítky minipivovarů se představí v areálu Pivovaru Purkmistr a přilehlé návsi v Plzni-Černicích při 16. ročníku festivalu Slunce ve skle. Nezapomenutelný zážitek čeká nejen na milovníky zlatavého moku, na své si přijde i doprovod, a to včetně dětí. V pátek, kdy se začíná v 15 hodin, zahrají kapely Circus Problem, Století a Fousova surikata, v sobotu je začátek už ve 13 hodin, v doprovodném programu vystoupí Electric Therapy, Hibaj a Sharon.

V Šeříkovce zazní i písně bratrů Nedvědů

Kdy: pátek 15. září od 19.00

Kde: KD Šeříkovka v Plzni

Za kolik: od 380 korun

Proč přijít: Známé písně Jana a Františka Nedvědových opět zní z pódií a plní sály po celé republice. A v pátek 15. září od 19 hodin si je budou moci jejich příznivci vyslechnout naživo i v Plzni, když v Kulturním domě Šeříkovka na Slovanech vystoupí Honza Nedvěd mladší & Příbuzní. Zahrají známé písničky od Brontosaurů, Spirituál Kvintetu a skupiny Příbuzní, ale i novinky z připravovaného alba.

Vstup do muzeí bude v sobotu za polovic

Kdy: sobota 16. září

Kde: Plzeň, Rokycany, Dobřív

Za kolik: dle ceníku

Proč přijít: Západočeské muzeum v Plzni nabídne v sobotu v rámci Dnů evropského dědictví možnost zvýhodněného vstupu do svých pěti unikátních historických objektů. Za poloviční vstupné si budou moci návštěvníci prohlédnout Západočeské muzeum, Muzeum Loutek a Muzeum církevního umění v Plzni, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech a Vodní hamr Dobřív.

Ve Spáleném Poříčí chystají slavnosti

Kdy: neděle 17. září od 10.00 do 17.00

Kde: Spálené Poříčí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V neděli se ve Spáleném Poříčí uskuteční tradiční městská slavnost, konaná během Dnů evropského historického dědictví. Jako vždy je připraven zajímavý program (hudba, divadlo), řemeslné trhy, projížďky bryčkou, ukázky výcviku dravců, bohaté a pestré občerstvení a mnoho dalších věcí. Po celý den budou zdarma přístupné také historické budovy ve Spáleném Poříčí.

V Plzni se poběží půlmaraton

Kdy: neděle 17. září od 11.00

Kde: Plzeň

Za kolik: od 100 korun, půlmaraton 650 korun

Proč přijít: V rámci plzeňského Škoda Fit půlmaratonu se poběží hned několik závodů, připraveny jsou i vložené dětské závody, rodinný běh a firemní štafety. V místě startu a cíle na náměstí Republiky je zároveň připraven bohatý program. Jednokolová trasa začíná v centru města, prochází areálem Škoda, pokračuje přes Borská pole a Borský park, pak pokračuje dále přes Tyršův most do Doudlevec a do Škoda sport parku a zpět podél řeky přes sadový okruh na náměstí Republiky. Začátek je v 11 hodin, zájemci se mohou přihlásit ještě v pátek a v sobotu v prostorách plzeňské Techmanie.

V Borském parku bude Psí den

Kdy: sobota 16. září od 13.30 hodin

Kde: Borský park v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nejrůznější psí sporty si vyzkouší páníčci se svými čtyřnohými parťáky při Psím dnu v Borském parku. Bude možné také nakoupit obojky, vodítka, pamlsky a další chovatelské potřeby. Chybět nebude ani fotokoutek, tombola nebo soutěž o Nej psa. Poběží se také na podporu útulků.

DOMAŽLICKO

Koncert Vojty Kiďáka Tomáška

Kdy: pátek 15. září od 18.00

Kde: sál MKZ Horšovský Týn

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Toulavej, Náklaďák do L. A., Hádej, kdo tě má rád… Pokud patříte k těm, kdo si rádi poslechnou písničkáře a folkovou legendu z Lokte Vojtu Kiďáka Tomáška, tak neváhejte a vyrazte v pátek do MKZ Horšovský Týn. Kiďák se tu zastaví na jednom ze svých koncertů, které se konají po celé České republice.

Taneční kurz pro mladistvé

Kdy: sobota 16. září

Kde: Lidový dům, Staňkov

Za kolik: kurzovné se platilo spolu s podáním přihlášky

Proč přijít: Město Staňkov pořádá od září v Lidovém domě taneční kurz pro mladistvé. Slečny a kluky budou vyučovat Naďa a Pavel Cíchovi z Taneční školy DANCE Stod, I. lekce se koná v sobotu 16. září.

KLATOVSKO

Za vínem do lihovaru

Kdy: sobota 16. září od 14.00

Kde: lihovar u náměstí, Janovice nad Úhlavou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dobré víno a k tomu dobrá zábava čekají na návštěvníky akce Za vínem do lihovaru. Hrát a zpívat vám ke skleničce vína budou Šumavánek či Cimbálová muzika Jožky Šťastného. Těšit se můžete i na koncert kapely Fleret a taneční choreografie Diamond dance. Na závěr pak spustí DJ Krutina. Chybět nebude ani fotokoutek Fotofofr.

Den se starými řemesly v horažďovickém muzeu

Kdy: pátek 15. září od 14.00

Kde: muzeum Horažďovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Již tradičně se Městské muzeum Horažďovice zapojí do Dnů evropského dědictví a to programem Den se starými řemesly. Letošní ročník nabídne bohatý program ukázek a workshopů: sochání do kamene, staré techniky výroby a barvení látek, kresbu technikou „camera obscura“, ukázky z výroby pergamenu a středověkého hutnictví stříbra. Dopoledne je vyhrazeno pro školní kolektivy, odpoledne pro širokou veřejnost.

Cyklotoulky Sušickem – Trojhradí na kole

Kdy: sobota 16. září od 9.00

Kde: informační centrum, Sušice

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: S předsedou až do JZD Soběšice a na hrad Rabí se jmenuje cyklovýlet s předsedou Destinace Sušicko se zastávkou u kněžny Káči v Žihobcích a délkou trasy 41 km. Za nepříznivého počasí se cyklotoulky nekonají. Minimální počet účastníků je čtyři, vhodné i pro děti od 13 let. Trasy nejsou vhodné pro silniční kola. Pro skupiny nad osm osob je možno domluvit individuální termín. V ceně nejsou zahrnuty vstupy a stravování. Pouze s předchozí rezervací na tel. 373 705 570.

Léto s muzikou – Úhlavanka z Klatov

Kdy: neděle 17. září od 14.00

Kde: Dolní Lhota u Klatov, krytý parket

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Poslední kapelou, která zahraje v rámci Léta s muzikou v Dolní Lhotě u Klatov, bude Úhlavanka. Kapela byla založena na podzim roku 1967. Základní repertoár kapely tvoří převážně písně ze Šumavy a jihu Čech. Celý repertoár Úhlavanky je však mnohem širší a uspokojí jistě každého milovníka dobré muziky, a to nejenom dechovky. Jak říká sama kapela na svých stránkách: Kromě klasického dechovkového repertoáru hrajeme populární melodie „od Bacha po Vlacha“. Hostem koncertu bude Ivana Zbořilová.

ROKYCANSKO

V Rokycanech slaví setkáním pod věží

Kdy: pátek 15. a sobota 16. září

Kde: Rokycany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město Rokycany připravilo na pátek a sobotu městské slavnosti Setkání pod rokycanskou věží. Program je připraven na třech scénách a nabídne koncerty, hudební vystoupení i akce pro děti. Páteční podvečer bude patřit skupině UDG a ohňostroji, oslavy vyvrcholí vystoupením Michala Hrůzy v sobotu večer. Zájemci se mohou podívat na Rokycany z druhé nejvyšší kostelní věže v Plzeňském kraji.

Harmonie otevře dveře veřejnosti

Kdy: sobota 16. září od 9.00

Kde: Domov Harmonie, Mirošov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na sobotu je v Mirošově přichystaný v Domově Harmonie den otevřených dveří. Už pojedenácté nabídne celodenní program pro malé i velké návštěvníky. Začíná po deváté hodině vystoupením klientů a pak až do 12. hodiny vyhrává dechovka Hájenka. Ve třináct hodin se představí agility klub z Rokycan a po hravých pejscích pódium roztančí malé roztleskávačky z Mirošova. Na 14. hodinu je ohlášen zpěvák Jakub Smolík a tečku za programem napíše kouzlení s Alexem. Nechybí prohlídka areálu i doplňkové pořady a aktivity pro děti.

TACHOVSKO

114 let rozhledny v Plané

Kdy: sobota 16. září od 14.00

Kde: Bohušův vrch, Planá

Za kolik: vstup volný

Proč přijít: K příležitosti 114 let rozhledny na Bohušově vrchu v Plané bude pro děti a jejich dospěláky v sobotu 16. září od 14:00 do 18:00 hodin připravený pestrý program - hravá stezka z parku pod rozhlednou k rozhledně, divadlo pro děti TEArTR RAJDO – O dvou sestrách, skupina historického šermu Zlatý Grál, malování na obličej s Mončou, hry pro děti, jízda v sulce s koněm Ivanem, tvořivá dílna, opékání buřtů, občerstvení. Neváhejte a přijďte oslavit výročí této významné plánské dominanty, či si jen posedět u ohně a popovídat si s přáteli.

TC Kros pro hospic

Kdy: neděle 17. září od 12.00

Kde: Rychta, Tachov

Za kolik: dospělí 200 korun, děti 100 korun

Proč přijít: Závody jsou pro všechny věkové kategorie, nejmladší startují postupně od 12.00, ve 13.30 je naplánována vycházka. Ve 14.00 následuje hlavní závod. Pro účastníky je připraveno několik různě dlouhých tratí, zazávodit si mohou i děti v předškolním věku na 160 m dlouhém úseku. Startuje se v Pobřežní ulici od „Rychty“, trasa hlavního, 3,6 km dlouhého závodu, povede přes tachovskou sjezdovku, kolem památníku na Vysoké a dále do Světců, odkud se závodníci budou vracet zpět do Tachova Knížecí alejí. Začátek registrace je na místě od 11.15 hod. Konec registrace 15 minut před startem dané kategorie. On-line registrace je spuštěna do 15. září.