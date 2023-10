V plzni se na víkend chystají veletrhy Moderní dům a byt a Žena a domov, v sobotu budou pokřtěna nedávno lvíčata, která se nedávno narodila ve zdejší zoo, zakončen bude Mezinárodní filmový festival road movie. V Klatovech se chystá akce pro budoucí svatebčany, v Mlečicích na Rokycansku závod populárních dachlů v terénu.

V plzeňské zoo v sobotu pokřtí a vypustí do venkovního výběhu čtyři lvíčata, která se tam nedávno narodila. | Foto: Kateřina Misíková

PLZEŇSKO

V Plzni se konají veletrhy bydlení a pro ženy

Kdy: pátek 20. - neděle 22. října od 9.00

Kde: hala TJ Lokomotiva v Plzn

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: V hale Lokomotivy Plzeň se uskuteční další ročník veletrhů Moderní dům a byt a Žena a domov. Největší a nejnavštěvovanější akce tohoto typu v západních Čech představí návštěvníkům novinky a trendy v oblasti stavebnictví, bydlení, úspor energie, vytápění a hobby. Druhá část, hlavně pro ženy, bude věnována kosmetice, módě, zdravému životnímu stylu a také dekoracím pro zútulnění bytu. Spojením těchto dvou žánrů veletrhů vzniká vždy akce, která uspokojí zájmy celé rodiny.

Sklepáci zazpívají v Šeříkovce

Kdy: pátek 20. října od 19.00

Kde: KD Šeříkovka, Plzeň

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: V plzeňské Šeříkovce vystoupí v pátek MTO (Malý taneční orchestr) Universal Praha, který tvoří členové Divadla Sklep, tentokrát se představí v roli zpěváků a muzikantů. Přichází tak možnost protančit střevíce při více než čtyřhodinovém koncertu, kdy zazní výběr skladeb z naší poválečné historie s důrazem na 70. a 80. léta.

Plzeňská zoo pokřtí a vypustí lvíčata

Kdy: sobota 21. října

Kde: ZOO Plzeň

Za kolik: dle ceníku zoo

Proč přijít: Návštěvníky plzeňské zoo čeká v sobotu velká lví akce. Vyhlášena je výtvarná akce o nejzdařilejší obrázek lvích čtyřčat (formát A4 - obrázek přineste na akci s sebou do zoo), jejíž výherci dostanou odlitek stopiček lvíčat, vrcholem bude ve 13.30 křest mláďat a jejich vypuštění do venkovního výběhu. Připravena bude i soutěžní stezka, také tady bude mít výhra lví motiv.

Festival cestovatelských filmů skončí v sobotu

Kdy: do soboty 21. října

Kde: DEPO2015, Plzeňská

Za kolik: 100 korun za jednotlivou projekci

Proč přijít: V sobotu bude v plzeňském DEPO2015 zakončen 6. ročník Mezinárodního filmového festivalu road movie (International Road Movie Festival), jediný evropský festival tohoto žánru. Více k němu a zbývající program najdete na webu irmf.cz.

Na Kozlu je podzimní jarmark

Kdy: sobota 21. a neděle 22. října od 10.00 do 17.00

Kde: zámek Kozel

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dvoudenní podzimní jarmark se koná o víkendu na zámku Kozel u Šťáhlav. K dispozici budou desítky stánků s pestrým výběrem jídla a pití a také širokým sortimentem originálních řemeslných produktů. Na své si tu přijdou i ti nejmenší, pro které budou připraveny tvořivé dílny, dobový řetízkový kolotoč anebo lukostřelba. Návštěvu jarmarku bude možné spojit také s komentovanou prohlídkou zámku, ta však bude klasicky zpoplatněna dle ceníku.

Muzeum se zapojí do Mezinárodního dne archeologie

Kdy: sobota 21. října od 10.00

Kde: ZPČ muzeum v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Do Mezinárodního dne archeologie, který se slaví v sobotu, se zapojí také Západočeské muzeum v Plzni. Od 10 do 18 hodin budou připravené aktivity určené zejména dětským návštěvníkům. Tématem letošní akce bude strava a nápoje od pradávných dob po novověk, při které bude možné objevit, co bylo součástí jídelníčků našich předků, jaké plodiny pěstovali a jaké rostliny sbírali z divočiny. Chybět nebudou ani originální archeologické nálezy.

V Touškově bude Slam poetry

Kdy: sobota 21. října od 19.00

Kde: KC Město Touškov

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Slam poetry je žánr performativní poezie na pomezí poezie, divadla a krasobruslení. Někdy také recitační soutěž nebo rýmovaný stand-up. Ať to se to nazve jakkoliv, bude to špatně, musí se to prostě. V Městě Touškově vystoupí Dr. Filipitch (mistr ČR ve slam poetry), Tukan (vicemistr ČR ve slam poetry), Lef L´Leviatan (finalista MČR ve slam poetry), Jetam (vítěz Slam poetry Kindergarden), Aljaška (slamující skautka) a Holka postavená na hlavu (slamující lékařka).

V Kramolíně zahraje Kamenická šestka

Kdy: neděle 22. října od 14.00

Kde: Kramolín u Nepomuka

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Pro příznivce dechovky bude určeno nedělní odpoledne v Hospodě U Kubátů v Kramolíně u Nepomuka. Od 14 hodin tam zahraje Kamenická šestka.

DOMAŽLICKO

CODA zahraje v KD Mrákov

Kdy: sobota 21. října od 20.30

Kde: KD Mrákov

Za kolik: 350 korun na místě

Proč přijít: Exkluzivní čtyřhodinové vystoupení karlovarské hardrockové legendy, kapely CODA, v Mekce chodského bigbítu, KD Mrákov, je na programu v sobotu. Pokud si ho nechcete nechat ujít, začíná ve 20.30. Vstupenky na místě vás vyjdou na 350 korun.

Výstava ovoce, zeleniny a květin

Kdy: od pátku 20. října 9.00 do pondělí 23. října 16.00

Kde: stodola ZO ČZS Kdyně

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Kdyňští zahrádkáři zvou na výstavu ovoce, zeleniny a květin. Pokud patříte mezi zahrádkářské nadšence, rozhodně si ji nenechte ujít.

KLATOVSKO

Mečem proti osudu II

Kdy: sobota 21. října od 13.00

Kde: hrad Rabí

Za kolik: 180 korun

Proč přijít: SHŠ Rytíři Žichovice zve na charitativní akci, která se koná v sobotu na hradě Rabí. Připravený program je bohatý, namátkou se můžete těšit na tance, divadlo, živou hudbu, sokolníka, maňáskové divadlo, lukostřelbu, šerm či ohňovou show. Akce se koná za každého počasí, v případě deště se přesune do vnitřních prostor hradu. Přijďte podpořit dobrou věc, celý výtěžek akce bude věnován na charitu.

Svatební odpoledne v refektáři

Kdy: sobota 21. října od 13.00

Kde: refektář jezuitské koleje, Klatovy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Třetí Svatební odpoledne proběhne jako tradičně v překrásných prostorách refektáře v Klatovech. Najdete zde inspiraci pro svůj svatební den. Těšit se můžete na přehlídku svatebních či společenských šatů, kulturní vystoupení nebo tombolu. Nakoupit budete moci nejen u jednotlivých vystavovatelů, ale také ve svatebním bazárku. Všichni, kdo chystáte svatbu nebo se chcete seznámit s dodavateli v této oblasti podnikajícími, jste srdečně zváni.

Farmářské trhy

Kdy: sobota 21. října od 8.00

Kde: náměstí Svobody, Sušice

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Na tradiční trhy s farmářskými produkty se můžete vydat v sobotu mezi 8. a 12. hodinou na sušické náměstí Svobody.

ROKYCANSKO

V Mlečicích budou závodit ‚dachly‘

Kdy: sobota 21. října

Kde: Mlečice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Šestý ročník Dachl Cupu, terénních závodů strojů Jawa Pionýr, se uskuteční v sobotu 21. října v Mlečicích. Zápis jezdců začíná ve 12 hodin, volné jízdy ve 12.30 a ostrý start je plánovaný ve 14.00. Kategorie jsou dvě: Stodolák a Speciál, přičemž o organizaci akce se starají hasiči a vedení obce.

V Rokycanech začíná nová výstava

Kdy: do 24. března 2024

Kde: Muzeum Dr. B. Horáka, Rokycany

Za kolik: 20 korun

Proč přijít: Bible kralická – jedinečnost Bible kralické v českých dějinách je název výstavy, která začne v pátek 20. října v hlavní budově rokycanského Muzea Dr. B. Horáka (za kostelem). Potrvá až do 24. března 2024 a spolupořádá ji Českobratrská církev evangelická. Bible kralická je první český překlad bible z původních jazyků, nikoli zprostředkovaně z latinských textů. Tvoří důležitou součást nejen křesťanství, ale i historie zemí Koruny české. Výstava prezentuje výtisky bible z různých období, k vidění je i historicky nejcennější exemplář – poslední část bible ze šestidílného výtisku z roku 1593.

TACHOVSKO

Hasičská zábava

Kdy: sobota 21. října od 20.00

Kde: KD Damnov

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Na zábavou zvou v sobotu dobrovolní hasiči z Damnova. Koná se ve zdejším kulturním domě. K tanci a poslechu zahrají všem Maťáci. A jak to na správné zábavě bývá, chybět nebude ani bohatá tombola.

Příběh jednoho hradu

Kdy: pátek 20. října od 19.00

Kde: sál městského kina Bor

Za kolik: 250 korun v předprodeji, na místě 300 korun

Proč přijít: Divadelní komedie, která potěší oko i duši diváka, jenž představení zhlédne, třeba jen koutkem oka. Děj se odehrává na jednom hradě. Vrtochy pána hradu přivádí jeho samého do komických situací při touze po výměně ženy, kterou si přivedl v nedávné době na sídlo. Vynikající herecké výkony umocní kolektiv herců a mistrovské režijní zpracování.V režii Ivana Vyskočila hrají Ernesto Čekan, Veronika Arichteva, nebo Kateřina Peřinová, Antonín Duchoslav a Anna Kulovaná.

Od klasiky do pohádky s loutnou a houslemi

Kdy: neděle 22. října od 15.00

Kde: kostel sv. Mikuláše, Prostiboř

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Kostel sv. Mikuláše v Prostiboři rozezní struny houslí a loutny. Můžete se těšit na představení z období evropského baroka a písní z českých pohádek a pořadů. Na loutnu zahraje Jindřich Macek, na housle Lea Macková, která současně zazpívá.