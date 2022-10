Pilsner Fest se letos poté, co byly jeho dva ročníky zrušeny, konečně uskuteční naplno. V pravý čas, protože už 180. výročí uvaření první várky proslulého plzeňského ležáku Pilsner Urquell si vyžaduje řádné oslavy. Dvoudenní akce na nádvoří Plzeňského Prazdroje nabídne dnes a zítra nejen řadu koncertů známých kapel. Chybět nebude ani limitovaná várka nefiltrovaného ležáku Pilsner Urquell uvařeného k oslavě kulatého výročí.

Předvedou se také výčepní, kteří uspěli v soutěži Pilsner Urquell Master Bartender. Hosté si od nich budou moci nechat načepovat pivo, nebo se k nim připojit na školy čepování. Připraveny jsou i speciální prohlídky pivovaru za symbolických 180 Kč.

Tradiční součástí programu je hromadný přípitek, který se uskuteční zítra v 18.42 na památku roku, ve kterém plzeňský ležák vznikl. Stejně jako na řadě dalších festivalů se i na Pilsner Festu bude platit bezhotovostně pomocí čipu, který si návštěvníci hotovostně či kartou dobijí na místě.

Sportovní halu obsadí jogíni

Koná se 3. ročník podzimní Jógové inspirace v Kašperkách. Den plný jógy a podnětů pro zdravý pohyb a klidnou mysl s lektorkami Kateřinou Novákovou a Lucií Žaloudkovou se uskuteční ve sportovní hale v Kašperských Horách zítra od 9 do 15 hodin.

Herečka zamíří do volduch

Zábavná talk show s názvem Setkání s Jiřinou Bohdalovou se bude konat zítra 8. října od 19 hodin v kulturním domě v obci Volduchy. Cena vstupného je 399 korun a lístky získáte u Martiny Čaplové na telefonním čísle 737 216 165.

Draci ozdobí podzimní nebe

Tradiční Drakiáda ve Kdyni se uskuteční zítra 8. října od 14 hodin. Kromě pouštění draků se můžete těšit také na teplý čaj, pečené brambory a posezení u ohně. Buřty a deku si vezměte s sebou. Účastníci se sejdou na louce pod Škarmanem nad silnicí „k houpačkám“, tedy Herštýnskou ulicí. Na každého malého letce čeká pěkná odměna.

Do Plzně míří Protheus i Vypsaná fixa

KDY: 7. a 8. října

KDE: Plzeň

Dva koncerty se chystají o víkendu v Kulturním domě Šeříková v Plzni na Slovanech. Dnes tam vystoupí se svým sólovým projektem Protheus, jinak zpěvák metalových Dymytry. Zítra přijede představit skupina Vypsaná fixa nové album Kusy radosti. Začátky jsou ve 20 hodin.

Co je české, to je hezké, ukáží v zoo

KDY: 8. října

KDE: Plzeň

Na statku Lüftnerka v ZOO Plzeň se v neděli chystá zábavný program Co je české, to je hezké s domácími zvířaty. Dozvíte se tu třeba, jak to chodí na chovatelských výstavách, uvidíte Králičí hop, kdy budou králíci skákat přes překážky, nebo stánky věnované myslivosti, včelařství, rybářství a chovatelství skotu, koz a dalších zvířat. Můžete se také zúčastnit komentovaných prohlídek statku Lüftnerka, které začnou v 10, ve 12 a v 15 hodin u brány statku.

Zbiroh přivítá dětské návštěvníky

KDY: 8. října

KDE: Zbiroh

Jedli, pili a tři dny se radovali aneb Jak se stolovalo za dob Karla IV. nebo Rudolfa II.? Říjnové soboty budou na zámku Zbiroh patřit dětským prohlídkám, které budou startovat vždy ve 13.30 hodin. Nutná je rezervace na e-mailu pokladna@zbiroh.com nebo na telefonním čísle 602 527 632.

Nad hřištěm poletí draci různých barev

KDY: 8. října od 14 hodin

KDE: Cheb

Sbor dobrovolných hasičů Cheb-Háje zve zítra od 14 hodin na zábavné odpoledne pro malé i velké. Bude se jednat o tradiční drakiádu, která se uskuteční na hřišti Cheb-Háje. Přijďte předvést svoje draky, ať už ručně udělané, nebo kupované, a přijďte si zasoutěžit o to, kdo bude mít toho nejhezčího. Bude se soutěžit i o to, který drak vyletí nejvýše a který vydrží ve vzduchu nejdéle. Samozřejmě že pro ty nejlepší, které vyhodnotí přítomná porota, jsou připraveny odměny.

Základní škola si připravila ples

KDY: 8. října od 20 hodin

KDE: Klatovy

Základní umělecká škola Josefa Kličky Klatovy pořádá již druhý ročník ZUŠkaPLESu, společenské události, na které se setkají učitelé, žáci a příznivci školy. Letošní ročník se nese v retro stylu 60. a 70. let. Nouze nebude o kapely, orchestry a taneční vystoupení a pozornému návštěvníkovi neunikne též bohatá tombola nebo předtančení pedagogů ZUŠ. K tanci, poslechu a zábavě zahrají kapely Dance Band Plzeň, Kufr, Kaňky, Standard Time Orchestra, Kidz. Akce se odehraje v Kulturním domě v Klatovech.

Na závodišti zaburácí motory

KDY: 9. října

KDE: Horšovský Týn

Motokrosové závodiště v Horšovském Týně ovládne burácení motorů a vůně benzínu. U příležitosti 70 let motokrosu v Horšovském Týně se zde bude konat MX Mini Moto Tomanon cup, a to v neděli 9. října od 12.30 hodin. Akci bude doprovázet bohatý program a moderovat ji bude dvojice Petr Maršálek a Miroslav Šimek.

Klatovská „zemědělka“ oslaví 150 let

KDY: 7. až 9. října

KDE: Klatovy

Ukázky zemědělských a zahradnických dovedností, dobroty z rukou řezníků, pekařů, cukrářů, umění barmanů a kuchařů. To je jen krátký výčet toho, co bude k vidění a k ochutnání při oslavách 150. výročí založení Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. Třídenní akce spojená s dny otevřených dveří se uskuteční od dneška do neděle, vždy od 8 do 16 hodin v areálu školy. Proběhne i selský průvod v dobových kostýmech s koňským spřežením.

V Boru se představí sbory diecéze

KDY: 8. října od 10 hodin

KDE: Bor u Tachova

Setkání sborů plzeňské diecéze se uskuteční v kostele sv. Mikuláše v Boru. Na programu jsou vystoupení jednotlivých sborů. Na závěr se můžete těšit na společný koncert spojených sborů, a to od 15.30 hodin.



Karlovarský kraj:

Kolonáda bude plná čerstvých jablek

Kdy: 9. října od 10 hodin

Kde: Mariánské Lázně

Za kolik: zdarma

Tradiční lázeňský festival jablek se koná na kolonádě v Mariánských Lázních. Součástí programu bude výstava „Stromy v krajině“, výstava starých regionálních odrůd ovoce za účasti pomologa, s ochutnávkou anebo hlasování do soutěže Českého zahrádkářského svazu o Nejkrásnější jablko. „Festival zpestří hudební vystoupení bluesové skupiny Bád Boys nebo blues-folkové kapely Holeček&Marcel Project. Děti budou moci prokázat své schopnosti v soutěži Jablko z pohádky a v hrách s tematikou ovoce nebo se účastnit tvůrčí dílny pro děti i dospělé. Nejoblíbenější částí festivalu bude ale soutěž o Nejchutnější jablečný moučník v Mariánských Lázních. Příjem výrobků do soutěže začne v 8.30 hodin, potom bude moučníky hodnotit porota a výsledků se dočkáte ve 13.25 hodin,“ sdělila Elena Sorokina z Lokální destinační agentury KIS Mariánské Lázně. Jedním z partnerů festivalu je Hotelová škola v Mariánských Lázních, jejíž studenti upečou na festival tisíc jablečných štrúdlů pro návštěvníky.

V divadelní hře půjde o sex

KDY: 7. a 9. října od 19 hodin

KDE: Cheb

Příběh o jedné noci a několika různých párech, kde se děje rafinovaně prolínají a navazují na sebe, přinese divadelní hra s názvem Sex na vlnách. Dnes a v neděli večer bude představení autora Norma Fostera v režii Zdeňka Bartoše v podání pouhých pěti herců na programu Západočeského divadla Cheb.

Skupina Klíč si připravila koncert

KDY: 8. října od 18.30 hodin

KDE: Teplá

V klášteře v Teplé se uskuteční koncert skupiny Klíč. Ta slaví letos své čtyřicáté narozeniny. A zítra zamíří odehrát svůj výroční koncert do Teplé. Můžete se těšit na jejich oblíbené písně, které kdysi vyšly v mnohatisícových nákladech.

Kapela si zahraje s orchestrem

Karlovarská skupina Liwid si splní svůj sen. Zítra si zahraje společně s pětatřicetičlenným symfonickým orchestrem. Charitativní koncert začne v Grandhotelu Ambassador v Karlových Varech od 19 hodin.

Prohlédnou si staré stromy

Muzeum Cheb pořádá v rámci programu Pojďte s námi do přírody vycházku za nejzajímavějšími starými stromy v údolí řeky Ohře u Lokte. Sraz je zítra v 10.15 hodin u kašny na náměstí v Lokti.

Připravili charitativní ples

První ročník charitativního plesu se odehraje ve Staré Roli. Výtěžek půjde na podporu Mobilního hospice Pavly Andrejkivové Ladara. Začátek plesu je dnes od 20 hodin v Lidovém domě ve Staré Roli.

Na radnici uvedou drama

Program v rámci divadelního klubu bude k vidění v Ostrově u Karlových Varů. Dramatické divadelní představení nese název Svatá hlava a těšit se na něj můžete dnes od 18 hodin v areálu Staré radnice v Ostrově.