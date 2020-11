Zacvičit si jógu, pilates nebo si zaposilovat můžete on-line s Fit studiem Jiřiny Hůrkové.

Lekce budou vysílány v soukromé facebookové skupině, do níž získáte přístup po uhrazení jednorázového poplatku 250 Kč za týden. Ve skupině bude poté k dispozici 5 videolekcí, která budou přidávána vždy v 8 hodin ráno v pondělí (posilování a jógalates), ve středu (interval body a dynamický pilates) a v pátek (jóga pro bolavá záda). Připojit se do soukromé skupiny je možné i v průběhu týdne. Na každý týden je třeba vyplnit přihlášku na akci (jméno a příjmení, e-mail, a do zprávy uvést své uživatelské jméno na facebooku, s nímž bude platba spárována). Další podrobnosti a přihlášku naleznete na webových stránkách fitstudiojirina.cz.