Připojte se v úterý podvečer na další lekci jógy s instruktorkou Marcelou Dibďákovou.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

„Podpořme energii těla, abychom se cítili dobře a věděli, že rozhodujeme o tom, co svému tělu dáme, jak s ním hýbeme a že vše děláme s rozumem. Plynutí v rytmu dechu a teplo okolo pomůže vytáhnout z těla to, co má odejít pryč,“ popisuje Dibďáková. Lekce začíná v 18 hodin a připojíte se prostřednictvím facebookové stránky Jóga Mariánky.