Ara Fest. Ilustrační foto | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Už počtvrté roztančí návštěvníky v ulicích Plzně festival romské hudby Ara Fest. Začne ho už ve čtvrtek 9. července v 17 hodin vernisáž fotografické výstavy ve Smetanových sadech. O den později naváže od 15 hodin v Mlýnské strouze vystoupení Natálie a Davida Kuchárových a od 20 hodin zahrají u Zacha Feri and the Gypsies. V sobotu od 16 do 21 hodin festival uzavře U Branky velký open air koncert s Khamoro plzňatar či Vojtou Lavičkou.