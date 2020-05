Ilustrační foto. | Foto: archiv O. Schnepp

Výstava obrazů Zdeňky Hranáčové a Anny Arnetové s názvem Vivat v Galerii Jiřího Trnky na náměstí Republiky v Plzni je po dlouhé pauze znovu otevřena a prodloužena až do neděle 24. května. Expozici mohou návštěvníci zhlédnout vždy od úterý do neděle od 11 do 17 hodin.