Zach's pub v Plzni. | Foto: Facebook Zachs's pub

V Zach's pubu na plzeňském Palackého náměstí připravili na tento týden hned tři koncerty špičkových kapel. Už v úterý 30. června to bude Vltava, ve čtvrtek 2. července plzeňská Znouzectnost a v neděli 5. července se skupinou Etc zazpívá Vladimír Mišík. Ten do Plzně přijede coby čerstvý držitel šesti cen Anděl za rok 2019, kde zabodoval s poslední deskou Jednou tě potkám. Předskokanem budou Olin Nejezchleba a Kybabu. Začátky vždy ve 20.30 hodin.