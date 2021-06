Vladimír Merta, Jan Hrubý a Ondřej Fencl (zprava). | Foto: archiv

Základní kámen českého písničkářství, čerstvý pětasedmdesátník Vladimír Merta, houslový nestor Jan Hrubý a dvakrát mladší klavírista a kytarista Ondřej Fencl pokračují v nekonečném turné. Jeho hlavní postavou je veterán Merta, který alby Domilováno (2013) a Imagena (2014) nebo aktuálním Popelnicovým románem (2020) dokázal, že ještě nepatří do starého železa a má co říct nejen skrz své dávné songy ze 70. a 80. let. I ty jsou ale součástí playlistu, který zazní zahrádkou v plzeňském Zach's pubu v úterý 1. června od 20 hodin.