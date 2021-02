Navštivte výstavu provázející třiceti lety působení salesiánů v Plzni. Konat se bude od 12. února do 5. března v mázhauzu plzeňské radnice.

Salesiáni uspořádají výstavu. | Foto: archiv Salesiánského střediska mládeže v Plzni

Je to už třicet let od příchodu salesiánů do Plzně. Za tuto dobu se jim a dalším laickým pracovníkům podařilo vybudovat obdivuhodné dílo, které slouží dětem, mladým i celým rodinám a pomáhá jim v náročných životních situacích.