Kapela Horkýže Slíže | Foto: Deník / Veronika Zimová

První z koncertů Rock In Plzeň odehraje v areálu DEPO 2015 v pátek od 19.30 kapela Horkýže Slíže. V sobotu vystoupí ve stejný čas Gaia Mesiah a Hentai Corporation. Vstupenky v limitovaném počtu jsou v prodeji pouze na Ticketstream.cz. Na Horkýže slíže stojí vstupenka 390 korun, na Gaia Mesiaha 379 korun. Děti do 12 let zaplatí v obou případech 195 korun.