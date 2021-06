Oblíbený plzeňský Košík band s charismatickou zpěvačkou Zdeňkou Kubíkovou zahraje tento čtvrtek v parku U Bazénu na Lochotíně.

Košík Band plakát | Foto: Deník / Redakce

Začátek je plánovaný na 17 hodin. Akce se koná v rámci promenádních koncertů, které první městský obvod na tomto místě pořádá již několik let v řadě. Další koncert je plánovaný na 24. června. To se návštěvníci mohou těšit na plzeňskou skupinu The Dixie Hot Licks.