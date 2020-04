Klenová. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Milan Kilián

Novou výstavu Pod povrchem v Galerii Klenová na Klatovsku by sice už mělo být možné navštívit po uvolnění koronavirových opatření osobně, i tak ji však galerie připravila také na svém webu. Videovýstavu zaměřenou na umění 70. a 80. let minulého století najdete zde. Výstavní prostory v Klenové budou pro veřejnost otevřeny od 26. května, výstava Pod povrchem potrvá do 23. srpna.