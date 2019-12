KDY: 8. prosince od 19 hodin

KDE: Plzeň, Parkhotel

ZA KOLIK: 690 - 1290 Kč

Není to koncert, ale skutečná show. To je Lords of the Sound, který je v neděli večer na programu v Parkhotelu v Plzni na Borech. Lords of the Sound do Plzně přivážejí pořad s názvem Oscar Music Awards. Zazní při něm hudba z oscarových filmů a večer je pojat ve stylu obřadu udělování této slavné filmové ceny s divadelními aranžmá a speciálními efekty.