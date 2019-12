KDY: 25. listopadu od 20 hodin

KDE: Plzeň, Buena Vista Club

ZA KOLIK: 190 - 250 Kč

Blues s rockovým nápřahem – to je britská kapela The Catfish. Do Plzně ji pozval festival Jazz bez hranic. Vystoupí v pondělí 25. listopadu v Buena Vista Clubu v Kollárově ulici.

The Catfish hrají po celé Evropě. Vůdčí osobností kapely je fenomenální kytarista a zpěvák Matt Long, podporovaný od kláves svým otcem Paulem. Jejich debutové album i novinka Broken Man byly obě jedničkou v bluesovém žebříčku Independent Blues Broadcasters Association. The Catfish byli nominovaní na British Blues Award. Na úvod zahraje plzeňská formace Five River Blues Band.