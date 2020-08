Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Každý čtvrtek po 18. hodině vysílá Český rozhlas Plzeň na frekvenci 106,7 FM živě diskusní pořad Co vás zajímá, do kterého se mohou zapojit i posluchači. Znamená letošní léto konec starostí se suchem? Nebo je to jen výkyv? Nejen na to bude 13. srpna moderátorovi Michalu Jančaříkovi odpovídat ředitel pro hydrologii z ČHMÚ Jan Daňhelka.