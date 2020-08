Ilustrační foto | Foto: Deník

Plzeňské kulturní předzahrádky pokračují ve středu 19. srpna u hotelu Ibis v Univerzitní ulici. V 21.15 hodin začíná projekce filmu Yesterday z roku 2019 od režiséra Dannyho Boylea. Vstup je 100 Kč, připraveno bude speciální menu s nachos a drinkem On the Road Again.