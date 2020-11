Festival animovaných filmů Animánie vedle soutěžních snímků letos nabízí opět i řadu workshopů, tentokrát vše v online formě. | Foto: archiv festivalu

Poslední den mají 22. listopadu před sebou dva filmové festivaly. Končí přehlídka animovaných filmů od tvůrců do 26 let Animánie. Na svém prvním youtube kanálu můžete od 14 hodin zhlédnout postupně dva soutěžní bloky a Animátorskou polepšovnu, vzhledem k tomu, že festival běží pozpátku, začne v 16.30 hodin slavnostní zahájení, od 17.30 hodin pak blok oceněných filmů, kde jsou i dvě díla od tvůrců z Plzně. Na druhém kanálu poběží od 13.50 do 18 hodin blok zaměřený na počítačové hry. Další informace najdete na festival-animanie.cz.