Možná i zde více pochopil z pohledu vášnivého fotografa barbarský čin – jeho první fotoaparát mu v minulosti ukradli.

Štreit je pedagogem na Slezské univerzitě v Opavě. Setkává se tak s pohledem mladých autorů, s nimiž se samozřejmě nevyhne tématu moderních technologií, jako jsou chytré telefony včetně aplikací, které pořízený snímek automaticky vylepší pomocí umělé inteligence. „Ale že bych sám fotil na telefon, to ne. Tedy pokud mne někdo o vyfotografování nepožádá,“ podotkl Štreit.

Přiznal, že ho fotografie neživí. „Nechci ji brát jako výdělečnou činnost. Je to jediná svoboda, kterou mám ve světě, ve kterém se snaží s námi manipulovat,“ uvedl.

Naopak pro Andreu Simperovou focení představuje hlavní příjem. Říká, že má to štěstí, že si ji klienti vybírají sami. Nemá ani webovky a vizitky nerozdává. Nerada však fotí, co se nehýbe. Třeba krajinky. Neumí do toho dát srdce. „Občas si však ve svém životě připadám jak děvka. Kdo mne platí…,“ uvedla v obřích uvozovkách.

I tak by nevzala úplně každou zakázku. „Třeba novou fotku Miloše Zemana bych zvážila, zda bych pro to měla všechny předpoklady,“ glosovala.

Vedle komerčního focení však ráda fotí, jak sama říká, „charitu“.

„S herečkou Bárou Hrzánovou jsem objížděla hospice a dětské domovy. To je obrovská síla, tam člověk pochopí, co má smysl a co ne,“ míní matka malého dítěte, které ji umí dát od fotografování potřebný oddech. A co by si přála? „Aby bylo více prostoru na mokrý proces,“ sdělila. Tedy klasický postup vyvolání kinofilmu ve fotokomoře. Tedy do místnosti, do které nesmělo proniknout denní světlo, jinak byla často veškerá práce zmařena.