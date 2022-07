Oblíbená zpěvačka do klasického prázdninové režimu na začátku července nepřepnula. Je zvyklá pracovat po celý rok, stejně tak si průběžně užívá i odpočinku. A to jak po boku partnera Pavla Nedvěda, tak s dcerou Laurou.

„Nikdy neplánuji příliš dopředu. Moje práce, můj život závisí na spoustě jiných faktorů, které ho tvoří a mění. Pochopitelně, že v čase prázdnin se bude vše podmiňovat hlavně Lauře a nově i mému příteli. Do toho je tam pár vystoupení, které jsem díky času, který chci trávit hlavně v jejich společnosti, tzv. zkrouhla na minimum. Rozhodla jsem se kočovat o něco míň. Chci věnovat čas jen projektům, které mě opravdu baví,“ svěřila se.

Začátek prázdnin pro ni byl ale přeci jen výjimečný. Vyrazila si na krátkou návštěvu filmového festivalu v Karlových Varech, která měla příjemné zakončení. „Tentokrát byl můj výlet do Varů spojen s první seznamovací návštěvou rodičů mého přítele. On sám se narodil kousek od Varů a jeho celá rodina tam pořád žije. Takže si mě tam Pavel vyzvedl a odvezl do Skalné,“ prozradila Dara, která je tímto už oficiálně „v rodině“.

Dara Rolins patří k nejsledovanějším českým umělcům, její sociální sítě mají přes milion fanoušků. Zpěvačka se s nimi ráda podělí nejen o pracovní úspěchy a zážitky, ale tu a tam nechá nahlédnout do svého soukromí. V poslední době jsou její příspěvky s Pavlem Nedvědem po boku stále častější. V začátcích vztahu s legendárním fotbalistou se však o své pocity s nikým dělit nechtěla. „Jsou věci, které si člověk chce aspoň chvilku nechat pro sebe. Já věděla, že to tak nebude věčně. O to víc jsem necítila potřebu někomu něco říkat. Bylo mi hezky právě a přesně proto, že o tom nikdo kolem nevěděl.“

„Svoboda a lehkost bytí a užívání si něčeho tak minimalisticky, jen ve dvou, je v mém případě opravdu výjimečný jev,“ vysvětluje Dara, která ale jedním dechem dodává, že představa, jak si s Pavlem Nedvědem užívá anonymity v italských uličkách a kavárnách je zcela mylná. Bez zvídavých pohledů se totiž zpěvačka se svým doprovodem neobešla ani za hranicemi. „Anonymita s Pavlem Nedvědem v Itálii neexistuje. Nikde! (smích) Pokud jde ale o mě, ano, já si ji v Itálii užívám naplno,“ vysvětlila pobaveně zpěvačka.

O tom, že je Pavel Nedvěd v jejím životě zcela zásadním mužem, svědčí i to, že na otázky týkající se soukromí Dara bez okolků a ochotně odpovídá. Jde do hloubky a to podstatně víc, než kdy dřív. V čem je pro ni její přítel jedinečný? A co vnesl do jejího života? „Lásku v širším rozměru. Tu, která mi v mém srdci chyběla. Navíc klid. Pohodu. Ten pocit, že vedle vás stojí opravdový muž. Úspěšný, sebevědomý, respektovaný. Takový, o kterého se dá opřít. Což pro mě znamená moct přibrzdit. Neřešit, nešílet, nebýt nonstop ve střehu.“