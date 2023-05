Zakladatelkou a předsedkyní spolků Korunka Luhačovice a Korunka Velké Losiny je Veronika Crha Záhorská. Vize a cíle spolků naplňuje především s týmem dobrovolníků v čele s Michaelou Mitáčkovou. Po dvaceti letech spolupráce tvoří dokonalý tým, který se ve svém volném čase věnuje pomoci potřebným.

Veronika Crha Záhorská. | Foto: se svolením Patrika Pšeji

Oba spolky dlouhodobě podporují handicapované, nemocné či jinak znevýhodněné děti a v posledních letech i seniory ve Zlínském a Olomouckém kraji. Během roku se koná řada benefic a charitativních akcí. Za svoji existenci spolky rozdaly přes patnáct milionů korun. Uspořádaly také nejrůznější veřejné sbírky a organizovaly humanitární pomoc. Korunka pomáhá je pak charitativní projekt obou zapsaných spolků.

„V rámci tohoto projektu se koná v závěru května i jubilejní dvacátá charitativní módní přehlídka s názvem Luhačovice město zdraví a módy,“ říká osmačtyřicetiletá Veronika Crha Záhorská.

15. módní show Luhačovice - město zdraví a módy přispěla k tomu, aby se řada nemocných a handicapovaných dětí měla o něco lépe:

Zdroj: Youtube

Když už jste na začátek rozhovoru „nakousla“ módní přehlídku, prozraďte více. Kde a kdy?

Uskuteční se 20. května od 19 hodin v Kulturním domě Elektra v Luhačovicích.

Koho a co tam návštěvníci uvidí?

Mohou se těšit na přední českou návrhářku Beatu Rajskou, návrhářku a dvorní stylistku naší nové první dámy Štěpánku Pivcovou MAY, Yvonu Leitner, Mi Fashion Label a kabelky Polbeur. Moderátoři večera budou Tereza Kostková a rodák z Uherského Brodu Vasil Fridrich. Zazpívá zpěvák Marcell. Výtěžek z celé akce půjde do Korunky a bude přerozdělen mezi konkrétní rodiny.

Vy jste založila oba spolky, jak Korunku Luhačovice, tak Korunku Velké Losiny, jaký byl ten prvotní impuls? Procházka v lese, pohled na handicapovaného, dobrá káva s kámoškou, vlastní zkušenost, touha pomáhat?

Byla jsem zaškatulkovaná jako dcera úspěšného podnikatele a jen jsem se vezla v jeho stínu. Tak jsem si potřebovala dokázat, že i já sama bez pomoci táty něco dokážu. S maminkou na to často vzpomínáme. Když jsem jí řekla, co jsem si vymyslela, že vlastně nikoho neznám, nemám peníze, ale chci uspořádat charitativní akci, módní přehlídku, hrozně se bála, že nikdo nepřijede, že se zadlužím. Šla jsem i do toho rizika, prostě jsem beran a už mě nic nezastavilo. Naštěstí se vše podařilo a letos chystáme už dvacátý ročník.

Název Korunka pochází z vaší mysli? Dlouho jste nad ním přemýšlela, nebo to z vás „vypadlo“ na první dobrou?

Seděli jsme se známými a já jim říkala, co bych chtěla dělat, že i s pár dobrovolníky můžeme dát dohromady zajímavou částku, prostě korunku ke korunce. A už to bylo.

Veronika Crha Záhorská (vlevo) a Michaela Mitáčková.Zdroj: se svolením Patrika Pšeji

Kdy přišel nápad na vznik projektu Korunka pomáhá?

Letos už to je dvacet let. Začínala jsem jako agentura Korunka, časem jsme se stali neziskovou organizací, ale vždy to bylo benefiční.

Oba spolky byly založeny najednou?

Ne. První byla Korunka Luhačovice a pak, když se naše společnost rozrostla o další lázeňská zařízení ve Velkých Losinách, založili jsme v roce 2019 Korunku Velké Losiny. Obě organizace zastřešuje Korunka pomáhá – na sociálních sítích atd.

Přibližte, prosím, činnost spolků, co vše děláte?

Děláme různé charitativní akce – módní přehlídky, koncerty. Pravidelně pořádáme darování krve. Chystáme také zážitkové akce pro děti z dětského domova. Ne vždy je to o penězích. S dětmi chodíme třeba nakupovat. Každý dostane tisíc korun a mohou si koupit něco pro sebe.

Trénujeme tak finanční gramotnost, děti to náramně baví a užijeme si to i my s tetami vychovatelkami. Ale nejvíce je to asi o podpoře finanční. Mohou se na nás obrátit lidé, kteří se dostali do tíživé životní situace a ne jen té finanční.

A jak to mají udělat? Je to složité?

Naopak, je to jednoduché. Na našich webových stránkách www.korunkapomaha.cz najdou zájemci formulář, který stačí vyplnit a odeslat. Pravidelně nás žádají o pomoc i zaměstnanci sociálních odborů nebo z charit. V posledních letech s nimi úzce spolupracujeme. Rodiny znají, a vědí, co potřebují.

Vraťme se o dvacet let zpět. Pamatujete se, jaká akce byla vaší první?

Charitativní módní přehlídka. První výtěžek z akce jsme věnovali do Kapky naděje. Finance z dalších akcí už jsme přerozdělovali my. Bylo to hlavně do nemocnic v Uherském Hradišti a ve Zlíně. Pak jsme začali pomáhat konkrétním rodinám, které měly nemocné děti, často nás oslovovaly a oslovují dodnes jejich pediatři.

Jedna z benefičních módních přehlídek, které pořádala Korunka Luhačovice:

Zdroj: Youtube

Co se za těch dvacet let událo? Jaké akce byly nejúspěšnější, nejzajímavější, nejefektivnější?

Všechno se změnilo. Hlavně si myslím, že je dnes spousta věcí jednodušších díky sociálním sítím. Když pořádáte nějakou akci, nemusíte už pracně vylepovat plakáty, stačí ji zveřejnit na facebooku, instagramu. Ale zase je daleko těžší shánět peníze. Firmy v této těžké době hodně šetří. Ale my máme štěstí, že máme pravidelné podporovatele, kteří nás podporují několik let.

Komu všemu pomáháte? A v jakém regionu?

Máme v patronaci Dětský domov a základní školu Vizovice, Dětský domov Uherský Ostroh, Domov pro seniory v Luhačovicích. Spolupracujeme s nemocnicí v Uherském Hradišti a teď chystáme něco společně i s nemocnicí Zlín. Dáváme peníze do azylových domů. Máme i několik rodin ve Zlínském i Olomouckém kraji, kterým pomáháme pravidelně.

Lze říci, kolika penězi jste už pomohli potřebným?

Během dvaceti let jsme přerozdělili více jak patnáct milionů korun.

A lze říci, kolika lidem to bylo?

Každoročně je to zhruba padesát konkrétních rodin. To znamená padesát silných příběhů, které se často čtou se slzami v očích.

Pomoc je napříč všemi věkovými kategoriemi, nebo je některá silnější?

Nejsilnější kategorií jsou samozřejmě děti. Ale pomáhali jsme při záplavách jak na Moravě, tak v Čechách. Také šla naše pomoc do zasažených oblastí po tornádu. Samozřejmě jsme se aktivně zapojili i do pomoci Ukrajině. Ale priorita je pro nás pomoc našim spoluobčanům.

Co vás letos ve spolcích i v projektu Korunka pomáhá čeká?

Kromě zmiňované květnové módní přehlídky se bude celý květen pomáhat v Luhačovicích. Do akce pomáháme s Korunkou, se zapojilo patnáct místních podniků, a ty nás podpoří například pěti korunami z každé prodané kávy. Jiný podnik dá pět korun z každého prodaného oběda. Naše lázeňská společnost Royal Spa věnuje padesát korun z každého samopláteckého pobytu v Luhačovicích.

Chceme ukázat, že i po menších částkách, když se spojíme, můžeme dát dohromady krásnou částku. Každoročně nás najdete i na dětském zlínském festivalu. Sedmnáctého června se koná na maleniovickém hradě Den s Korunkou, muzeem Zlín a Zlínskou filharmonií.

Vánoční koncert v Luhačovicích je na programu 9. prosince a zúčastníme se i vánočních trhů. Vše se najde na našem webu nebo instagramu a facebooku.

Řekla jste: naše lázeňská společnost Royal Spa. Jak tomu mám rozumět?

Naše rodina je spolumajitelem lázeňské skupiny Royal Spa, do které spadají Termální lázně Velké Losiny, Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, Lázeňské hotely Miramare Luhačovice, hotel Nivamare a Lázeňský hotel Royal Mariánské Lázně. Zakladatelem naší rodinné firmy byl můj tatínek Antonín Plachý. Díky jeho velké podpoře jsem se mohla na Korunku vrhnout.

Kolik lidí se na činnosti spolků i projektu KP podílí?

Korunka nemá žádné zaměstnance, celá organizace funguje jen díky dobrovolníkům. Výkonnou ředitelkou je Michaela Mitáčková, která je se mnou už celých dvacet let. Já jsem vizionář, který má spoustu nápadů a plánů, ale Míša je ta, která všechny mé myšlenky a nápady přemění v konkrétní projekty.

Bez ní bych žádných dvacet let s Korunkou neslavila. Jsme každá jiná, možná proto nám to spolu tak jde. Je to naše společné dítě. A já jsem ji moc vděčná, že i díky ní, jsme s Korunkou ušli tak dlouhou cestu. A ne vždy to byla cesta lehká.

Veronika Crha Záhorská (vpravo) a Michaela Mitáčková.Zdroj: se svolením Patrika Pšeji

Podporují vás třeba i nějaké známé osobnosti?

Naším spoluzakladatelem byl Josef Náhlovský. I díky němu se nám do Korunky podařilo získat spoustu veřejně známých osobností. Naší ambasadorkou je Jitka Boho, spolupracujeme s Kamilou Nývltovou, Evou Decastelo, Jakubem Smolíkem, Bárou Basikovou, Terezou Kostkovou a dalšími. Těch osobností je spousta, nerada bych na někoho zapomněla.

Korunka je vaše hlavní pracovní činnost?

Kdepak! Spousta lidí, co nám fandí a sleduje nás ani neví, že všichni, kteří se podílejí na Korunce, včetně nás dvou s Míšou, máme svá povolání, zaměstnání a že Korunku děláme ve svém volném čase, hlavně po večerech. Našich akcí je čím dál víc a někdy je opravdu velmi těžké skloubit práci, rodinu a naše Korunkové aktivity.

Velkou oporu máme i v mé kolegyni z práce Dagmar Hlaváčkové, ta má na starosti darovací smlouvy, partnery a mnoho dalšího. Všem, kteří nám jako dobrovolníci pomáhají, patří obrovské poděkování. Velký obdiv mají taky naše drahé polovičky a děti, kteří nám často pomáhají na našich akcích.

Co je tedy hlavní pracovní činnost vaší a kolegyně Michaely Mitáčkové?

Myslíte zaměstnání?

Ano.

Já jsem ředitelka Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves a Lázeňských hotelů Miramare v Luhačovicích. Míša je manažerka obchodního centra Šantovka v Olomouci.

Vy spolupracujete s chráněnou dílnou ve Zlíně, která pro vás šije vašeho maskota - panenku Korunku. Je to tak?

Je. Chtěla jsem, abychom měli nějaký dárek, který dostanou od nás děti, kterým pomůžeme. Měl to být pajdulák, Jana Kubečková z chráněné dílny vyrobila panenku Korunku, která se všem líbila, tak volba byla jasná. Panenky se dají koupit na našich akcích. Navíc je společnost Thermelove je naším dlouholetým partnerem, a oni nám nabídli jejich e-shop, tak tam najdete naše věci a samozřejmě i tu panenku.

Když se ohlédnete za dvaceti lety činnosti, lze říci, že tehdy a teď je to v pomáhání úplně jiné?

Moje zkušenost za těch dvacet let je, že nejštědřejší lidé s největší chutí pomáhat jsou ti, kteří sami moc peněz nemají. I o to málo, co mají, se ale chtějí rozdělit. Když jsme pomáhali třeba po povodních, nejvíc materiální i finanční pomoci se podařilo sehnat na malých vesnicích. Máme babičky, které nám každý měsíc posílají padesát či sto korun. To jsou pro mě dary nejcennější.

Každou korunu, kterou dostaneme, přijímám s velkou pokorou a vděčností. Jsem ráda, že nám lidé a firmy věří a společně s námi chtějí pomáhat.

Co vás na téhle práci nejvíce baví?

Asi všechno, jinak bych to nedělala. Díky Korunce jsem poznala spoustu zajímavých lidí. Rodin, které bojují s nepřízní osudu a přitom rozdávají energii a sílu na potkání. Měli jsme i příběhy, které bohužel nedopadly dobře a děti, kterým jsme pomáhali, zemřely. To byly momenty, kdy jsem chtěla skončit.

Nikdy jsem nedokázala oddělit Korunku od svého soukromého života, s některými rodinami se pravidelně scházíme a jsme si velmi blízcí. Proto je to někdy těžké a psychicky náročné. Naštěstí je více příběhů, které skončí happy endem. Třeba před časem mi napsal kluk, kterému jsme pomáhali shánět dárce kostní dřeně, protože mu byla diagnostikována leukémie, že se stal otcem a má krásného, zdravého syna.

Kdy míváte u srdce nejhřejivější pocit?

Pokaždé, když se akce povede a podaří se nám sehnat dost peněz, i když to pořád ještě není tolik, abychom pomohli všem, co nám napíší a požádají o pomoc. Také, když nám přijde fotka dítěte, kterému jsme pomohli, s poděkováním. Vlastně mohu říct, že mám hřejivý pocit vždy, kdy si na Korunku vzpomenu. I když je to pro spoustu mých blízkých přátel a rodiny hromada práce a starostí navíc.

Na to jsem se chtěl zeptat. Jste vdaná. Co dělá váš manžel?

Ano, jsem vdaná, můj manžel je státním zaměstnancem

Vaší činnosti musí být ovlivněn. Jak vám pomáhá, jak vás podporuje?

Manžel je mi velkou oporou, je tolerantní a má velké pochopení pro to, co dělám. Podporuje mě, bez jeho pomoci by to nešlo. Má můj velký obdiv, já bych to se sebou nevydržela. Aktivně se také podílí na organizaci Korunkových akcí. Seznámili jsme se na jedné naší charitativní akci, takže věřím, že je i pro něho Korunka srdcovka.

Charitativní přehlídka v Luhačovicích pro Korunka pomáhá:

Co vaše děti a Korunka?

Moje dvě dcery i dcera Míši s Korunkou vyrůstaly, pomáhají, snad ji po nás jednou převezmou a budou v tom pokračovat.

Paní Veroniko, vy máte svoji práci, obrovského koníčka. Máte čas na koníčky?

Rádi s manželem cestujeme, poznáváme nová místa. Takže si čas vždy uděláme, nám stačí pár dnů.

A když to všechno shrneme?

Mým přáním je, aby se o nás co nejvíce vědělo, že sem na Moravu patříme. A že se na nás lidé mohou obracet s žádostmi o pomoc. Že jsme tu pro ně. Mám radost z maličkostí, které mi život přináší. Mám štěstí na úžasné lidi kolem sebe. Korunka je týmová práce a já jsem jen malý dílek.