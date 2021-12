Díky, reverende

Právoplatnou součástí dámského šatníku se punčochy ve své pletené verzi staly až během 16. století. Ne každá dáma ale takový pár punčoch vlastnila. Ruční výroba byla nejen nákladná, ale omezení měla i z hlediska počtu vyprodukovaných kusů. Pak ovšem přichází reverend William Lee se svým vynálezem tkalcovského stroje, který později zaplnil nejednu továrnu na výrobu dámských punčoch, a celý výrobní proces výrazně urychlil.

Luxusní dar

Hedvábí, ze kterého se punčochy v roce 1616 vyráběly, se do Anglie dováželo až z Číny. Nebyly to tak prsteny a náhrdelníky z drahých kovů, které by se tehdy považovaly za vážený dar. Byly to právě hedvábné punčochy!

Výsada šlechty

Jakkoli neuvěřitelně to zní, punčochy oblékala až do poloviny 20. století pouze šlechta. Její představitelé se v tomto módním doplňku také nechávali hrdě zvěčňovat na obrazech.

Nylonky

Na světové výstavě v New Yorku v roce 1939 firma Du Pont představila lehké nylonové punčochy jako alternativu dražších hedvábných punčoch. Čtyři miliony párů se vyprodaly v pouhých čtyřech dnech! Ženy se na ně vrhaly jako smyslů zbavené.

Wichterleho silonky

Otto Wichterle není jen vynálezcem kontaktních čoček, ale i silonu – umělého vlákna, které stejně jako americký nylon nahradilo při výrobě punčoch hedvábí. Wichterle silon vyvinul už v roce 1941, ale vlivem válečné i poválečné situace se s výrobou začalo až v roce 1950. Ze závodu Elite ve Varnsdorfu pak Československo několik desetiletí zásobovalo punčocháči celý tehdejší komunistický blok.

Punčochy a punčocháče

V současnosti tyto dva pojmy téměř splynuly, ale punčocháče jsou správně punčochové kalhoty a punčochy se prodávají po párech – na každou nohu jedna punčocha. K podvazkovým punčochám si pak musíte pořídit ještě podvazkový pás, kdežto samodržící stačí jen natáhnout na nohu a můžete vyrazit do společnosti.

DEN

Jemnost punčochových kalhot se značí jednotkou Denier (DEN), která vyjadřuje sílu použitého textilního vlákna. Čím je číslo vyšší, tím silnější (méně průhledný) je výrobek.