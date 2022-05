Jaká jste, když zrovna nemoderujete? Tušíte, jak by vás popsali kamarádi? Jsem Daniela z Jaroměřic nad Rokytnou. Často veselá, někdy rozjímavá a přemýšlející, občas líná, jindy zase plná energie. Asi jako každý jiný, kdo zrovna není v práci. Mám ráda život a smích. Jestli by moji kamarádi volili právě tato slova, to skutečně netuším, nikdy jsem se jich na to neptala. Ale věřím, že se mnou jsou z toho důvodu, že je jim v mé přítomnosti dobře, podobně jako mně v té jejich.

V posledních dnech jste v hledáčků médií ohledně vztahu s Ondřejem Gregorem Brzobohatým. Musí to být těžké, odrážet zájem novinářů. Není lepší odpovědět klidně i jen jednou větou: „Ano, je to tak.“? Nebo odpovědět opačně a mít klid?

Z mého pohledu tím, že se jednoznačně nevyjádříte, vzniká naopak víc a víc spekulací. Já vlastně sama nevím. Nikdy jsem svoje soukromí na veřejnosti nepropírala. Proto mi moje hlava velí se spíš nevyjadřovat. Je to přece jen moje osobní věc, jestli se s někým stýkám a kdo to případně je. Proč bych to tedy měla „přiznávat“ lidem, které vlastně vůbec neznám? Nehledě na to, že si myslím, že by to dalším spekulacím a bulvárním článkům stejně nezabránilo. Ty si většinou žijí svým vlastním životem, bez ohledu na to, co řeknete a k čemu se vyjádříte.

Daniela Šinkorová padesátku neřeší a stále si pamatuje osudový okamžik kariéry

Komunikace s bulvárem není asi úplně snadná disciplína. Máte kolem sebe někoho, kdo vám v otázce, jak komunikovat s těmito médii, radí? Nebo by to ve vašem případě bylo jako nosit dříví do lesa?

Řídím se svým vlastním instinktem a taky se někdy radím s lidmi v mém nejbližším okolí.

Už před deseti lety jste během rozhovorů při dotazech na soukromí nechtěla ani naznačovat. Proč jste se tak už kdysi rozhodla? Měla jste nějakou špatnou zkušenost, nebo vám vadilo, jak se jiní prezentují, a to vás odrazovalo?

Nejspíš nejsem ten typ, který by potřeboval sdílet svoje nejintimnější pocity v médiích. Kolikrát ani nebylo o čem mluvit a já jen chtěla předejít otázkám typu: Proč jste sama? Nejste náročná?

Myslíte si, že se dnes vůbec dá soukromí před médii uchránit?

Úplně ne. To byste se musela zabarikádovat před světem. Ale určujeme si hranici, kam až necháme lidi do svého soukromí nahlédnout. Já ji mám poměrně striktní. Jsem ráda, když mám svůj život pro sebe.

Chci být rozpoznatelná nevěsta, žádné experimenty s účesy, říká Eva Josefíková

Když jsem se ptala, zda máte mediálního poradce, přichází ta samá otázka v oblasti módy. Máte svého stylistu?

Nemám. Řídím se tím, co se líbí mně.

O tom, že jste žena, která má styl, vypovídá i vaše spolupráce s módní značkou Mi fashion label a designérkou Lenkou Mulabegovič. Jak k ní došlo? Co rozhodlo o tom, že jste na tuto nabídku kývla?

Lenka otevírala svůj butik na Starém Městě a oslovila mě, zda bych se nechtěla přijít podívat. Její modely se mi od začátku líbily a vzhledem k tomu, že jsme si sedly i lidsky, už bych neměnila. Je nesmírně kreativní, její modely nejsou nuda a k tomu jako bonus rozdává radost a dobrotu. Takových lidí moc není.

Je pravda odvěká, že šaty dělají člověka?

Dělají každopádně první dojem, ale jestli i člověka celého, to si jistá nejsem.

Celý rozhovor si můžete přečíst v aktuálním vydání společenského časopisu Story.