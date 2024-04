Rodina Jíchových bydlí v Nové Huti, která je součástí Dýšiny, přes 20 let. „Nebylo tady, kde se potkat s přáteli či kde zakončit vycházku. Když mi odrostly děti, začala jsem přemýšlet, jak to změnit,“ vzpomíná Petra Jíchová. Když se v roce 2019 na opuštěné chalupě na návsi objevila plachta realitní kanceláře s nápisem Na prodej, bylo rozhodnuto.

„Bývalý koloniál z roku 1830 jsme koupili. Architektům z plzeňského Ateliéru k světu se podařilo navrhnout prostor, kde se propojuje staré s novým tak, jak jsme si přáli. Do toho přišel covid a my jsme začali stavět. Při rekonstrukci vlastně skoro celý dům zmizel. To jsem chvílemi pochybovala, zda to byl dobrý nápad,“ popisuje vznik Dvorečku majitelka.

I když Petra neměla zkušenosti z gastronomie, rozhodla se kavárnu vést sama. „Přihlásila jsem se na učební obor kuchař – číšník a získala výuční list. Na inzerát se mi přihlásila šikovná provozní a postupně i další personál. Samozřejmě, nešlo by to bez podpory mého manžela, profesí finančního analytika, který se stará o účetnictví a propagaci,“ pokračuje zakladatelka Dvorečku. V začátcích pomáhali také starší synové.

Inspiraci načerpali Jíchovi v Rakousku. Ve vinařských oblastech tam fungují malé rodinné podniky s příjemnou atmosférou, kterou se manželé rozhodli přenést do Dýšiny. „Nabízíme rakouská vína, teplá jídla, nově i snídaně. V létě děláme ve venkovní peci pizzy, grilujeme. Lidé už si zvykli sem chodit na různé akce. O Velikonocích to bylo Nádivkobraní, v listopadu připravujeme martinské husy, novou tradicí se stal masopust. Jsem ráda, že se ujaly i koncerty a adventní program. Konala se tady výstava dýšinského rodáka malíře Rudolfa Riedlbaucha, kavárnu zdobí díla známé výtvarnice Veroniky Psotkové. To je ta kultura, kterou jsme tady chtěli mít,“ uzavírá Jíchová.