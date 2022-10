„Mezi moje největší koníčky patří tvoření z ovčího rouna, které si sama zpracovávám. To znamená, že se ke mně dostane ostříhané ovčí rouno, které musím vyčistit, vyprat, učesat na česačce a až pak ho můžu spřádat na kolovrátku a vzniknou krásná klubíčka, ze kterých pak tkám například originální plédy. Proto se i můj prodej nejvíc zaměřuje na tkaní a výrobky z vlny. U nás se ovčí vlna často vyhazuje do koše a dováží se příze ze zahraničí. Přijde mi to zbytečné a hlavně je to velká škoda. Naše ovečky mají kvalitní vlnu, která měla vždycky využití. A proto chci ukázat, že i v dnešní době se dají vyrábět krásné a hlavně originální kousky, které mají místo v našem šatníku,“ přibližuje hlavní myšlenku principu její značky BeSt-handmade podnikatelka Alžběta Stehlíková.