S lesním požárem v Národním parku Bavorský les, jen pár kilometrů od českých hranic a Poledníku, bojovali v neděli odpoledne němečtí hasiči. Plameny se jim naštěstí podařilo zdolat dřív, než se oheň masivně rozšířil. Informoval o tom Passauer Neue Presse.

Ilustrační foto | Foto: NP Šumava

Podle policie byla zasažena plocha kolem 800 metrů čtverečních v lese poblíž Spiegelhütte. Na místě zasahovalo asi 80 záchranných složek.

Vláda Dolního Bavorska už v pátek varovala před vysokým rizikem lesních požárů a nařídila pozorovací lety. V neděli kolem půl třetí odpoledne objevil řidič, který jel po okresní silnici ve směru na Spiegelhütte, v lese kouř a zalarmoval hasiče. Požár vypukl na mýtině asi 30 metrů od silnice a hasiči ho rychle uhasili. Voda se vozila v cisternách a hadicové vedení bylo položeno k nedalekému potoku.

Další útok nožem v Plzni. Mladík pobodal svého otčíma

Policie podle listu nepředpokládá, že by k požáru lesa došlo z nedbalosti třetí osoby. Zástupci policie a hasičů se shodli, že měli štěstí v neštěstí. Požár se nacházel v blízkosti silnice, což usnadnilo hašení. „Kdyby to bylo uprostřed nepřístupného kusu lesa, nemuselo by to skončit tak lehce," řekl jeden z hasičů.