Krajští hasiči vypravili ve středu do Hřenska druhý odřad, jehož součástí byla kromě 25 hasičů také terénní šestikolka Can Am Outlander. "Jednalo se o střídání kolegů, kteří byli nasazeni v Českém Švýcarsku od noci na úterý. Jde o 25 příslušníků ze všech územních odborů Plzeňského kraje, šestikolka je ze stanice v Železné Rudě," uvedl mluvčí hasičů Michal Holeček.