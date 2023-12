Hasiči a policisté zasahovali 11. prosince v pozdním odpoledni na Náplavce u řeky Radbuza na Anglickém nábřeží v Plzni. Doprava ve městě částečně stála. Provoz se podařilo obnovit pře 19. hodinou.

Zásah na lávce. | Foto: HZS

V ocelové lávce vedoucí přes řeku začala hořet elektroinstalace, a to blízko vstupu do kavárny. Kvůli výpadku elektřiny stála kolem 17 hodiny v centru městská hromadná doprava. Nejezdily tramvaje a ani trolejbusy.

Vnitřkem lávky je tažená kabeláž napájení MHD. "Podařilo se nám dostat do tělesa lávky, kde jsme provedli hasební práce. Abychom mohli bezpečně hasit, bylo nutné vypnout trakci. Kabeláž je PMDP a aktuálně zjišťujeme, zda a v jakém rozsahu je poškozena. Zasahovali jsme v dýchacích přístrojích a využili jsme i výškovou techniku, která nám usnadnila přístup z náplavky. To, co uvnitř hořelo, se prozatím jeví jako "výbava" bezdomovců," uvedli hasiči. Přesnou příčinu zjišťuje vyšetřovatel.

"Můj velký obdiv a poděkování patří všem pracovníkům Plzeňského dopravního podniku a složek IZS, kteří dnes řeší jeden z nejtěžších dnů naší veřejné dopravy. Ranní dopravní nehody tramvaje i trolejbusu zaviněné řidiči aut, podvečerní požár zaviněný bezdomovcem a s ním spojený rozsáhlý kolaps trolejových linek. Děkuji veřejnosti za trpělivost. Takový den se snad jen tak opakovat nebude," uvádí na facebooku náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.