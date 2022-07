První část požárníků, která do národního parku vezla velkokapacitní čerpadlo, nahradila hasiče z Litoměřic. „Ti tam měli vytvořené čerpací stanoviště, ale na čerpadle měli technickou závadu a tak je naši příslušníci vystřídali,“ řekl Deníku mluvčí hasičů Plzeňského kraje Michal Holeček.

Dodal, že druhá skupina s hasebními cisternami byla nasazena na obranu hotelu, na který se šířil požár. Hasiči by podle Holečka měli na místě zůstat do čtvrtka, než je vystřídají jiné jednotky. „Vždy čekáme na rozhodnutí ze štábu velitele zásahu z Hřenska. Každopádně se vždy snažíme připravit na to, že se hasiči budou střídat nebo bude potřeba zajistit nějakou další dopravu techniky a podobně,“ uzavřel.

