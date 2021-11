K ohni, který na třetím dálničním kilometru nákladní soupravu zachvátil v plném rozsahu, vyjeli středočeští i pražští hasiči krátce po půl páté ráno.

Co se na dálnici stalo, napovídaly už telefonáty svědků ohlašujících požár na tísňovou linku. „První volající uvedl, že u plachtového nákladního automobilu praskla pneumatika a nyní se z kola kouří a létají z něj jiskry. Další už uvedl, že viděl nákladní automobil hořet,“ připomněla mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

Než se plameny podařilo zdolat, zůstala dálnice ve směru od Prahy na Beroun a dále k Plzni a Rozvadovu zcela uzavřena. Projet by se ostatně ani nedalo; v úseku mezi dálničními kilometry 2,7 a 3,3 by to požár nedovolil.

Na místo vyslalo operační středisko profesionální hasiče z Berouna, jednotku dobrovolných hasičů z Rudné – a zároveň požádalo o mezikrajskou výpomoc pražské hasiče, kteří vyslali jednotky profesionálů ze stanic na Petřinách a na Smíchově, upřesnila Fliegerová. S tím, že hasiči zasahující v dýchací technice nasadili čtyři vodní proudy.

„Oheň se jim podařilo dostat pod kontrolu v pět hodin ráno. Berounští profesionálové následně použili k dohašení skrytých ohnisek pěnotvorné zařízení PRO/pak,“ přiblížila mluvčí okolnosti zásahu. S tím, že uvolnit alespoň levý jízdní pruh pro pomalý a opatrný průjezd se podařilo čtvrt hodiny před sedmou.

Nestačilo to – byť řidič tahače ještě stačil zajet do odstavného pruhu – a zřejmě právě kvůli následkům požáru na D5 se dokonce chvílemi nevyhnuli zdržení ani řidiči mířící na Prahu po dálnici D1 od Benešovska. Před místem se shořelým kamionem se vytvořila kolona, přičemž dopravní komplikace se přenesly i na D0 neboli Pražský okruh ve směru jízdy „k letišti“.

Kolony s početným zastoupením kamionů zasahovaly až k úrovni Jesenice – prodlužovaly se. V nejvytíženějších chvílích se nesouvislé shluky vozidel, nejspíš související s přenesenými dopady požáru na D5, objevovaly i u Modletic před nájezdem na okruh z dálnice D1.

Na D5 se zhruba čtyřkilometrová kolona s citelnějším zdržením vytvořila také ve směru jízdy na Prahu. Tam sice nic průjezdu nebránilo, ale na úrovni shořelého kamionu řidiči zpomalovali, aby si mohli prohlédnout, co se v protisměru odehrává.

Provoz se vlivem kolapsu na dálnici zhoustl také na objízdných trasách, a to nejen na silnici II/605, jež vede souběžně s D5, či na pražské Jižní spojce, představující alternativu Pražského okruhu. Komplikace se nevyhnula ani autobusům, jež kvůli kolapsu dopravy nabíraly zpoždění a měnily trasy.

Původně policisté odhadovali, že omezení průjezdu v místě požáru by mohlo být aktuální do půl deváté. Postupně upřesňované informace však napovídají, že shořelý kamion bude v pravém pruhu zřejmě překážet až do odpoledne. Jeho odstranění zajistí středisko dálniční údržby společně se specializovanou firmou.

Přesné okolnosti události zůstávají v šetření policie. Už ve chvíli, kdy policisté stále pracovali na místě, nicméně měli hasiči vcelku jasno. „Příčinou požáru je technická závada na kole návěsu. Škoda byla předběžně vyčíslena na milion korun,“ konstatovala Fliegerová.