Od úterý 9. března začalo návštěvnické centrum Plzeňského Prazdroje sloužit zcela novému účelu. Právě zde totiž pivovaer testuje své zaměstnance. Kapacita je 100 lidí za hodinu, testovat se bude vždy v úterý a ve čtvrtek.

Kromě testování v návštěvnickém centru pokračuje s testy i závodní lékařka. K tomu Plzeňský Prazdroj přistoupil ještě před zavedením povinnosti vládou.

„Nejpozději do tohoto pátku 12. března by měli být otestování všichni zaměstnanci, kteří docházejí do práce a nemohou pracovat z domova. Testování se pak bude opakovat v pravidelných intervalech,“ uvedl manažer Václav Švorc.

Vedle Plzně již probíhá testování i v Radegastu v Nošovicích, nyní se začíná ve Velkých Popovicích a na dalších pracovištích Plzeňského Prazdroje. V tomto týdnu bylo zatím celkem otestováno v Plzni 363 zaměstnanců a externistů, v Nošovicích pak 440.

Podle Štorce při testování nedochází k problémům. „Chci poděkovat všem zaměstnancům za spolupráci a pochopení, které během testování prokazují. Jsem velmi rád, že výsledky testování ukazují, že naše preventivní opatření jsou správně nastavena, a především naši lidé je dodržují a pomáhají tak dostat pandemii pod kontrolu,“ uvádí Švorc.