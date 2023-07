Odmítáním plateb kartou podnikatelé ubližují především sobě a brzdí se v růstu. O tom je přesvědčen Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky.

Platební karta. Ilustrační foto | Foto: Pixabay.com

„Platbě v hotovosti a bez dokladu já říkám kouzlo devadesátek. Nikdo nemůže v dnešní digitální době čekat, že budou po horách pobíhat turisté s kapsami plnými bankovek. To je směšná představa,“ říká rozhodně majitel sítě restaurací v Plzni a Praze. Sám si neumí představit, že by jeho podniky rezignovaly na digitální platby.

Není to ale nakonec jen na obchodníkovi, zda se rozhodne karty přijímat?

Samozřejmě, že žijeme ve svobodném světě a každý má právo volby. Ale data hovoří jasně. Platby kartou rostou, i útrata zákazníků je v takovém případě vyšší. Z téhle rovnice jasně vychází, že všichni obchodníci by akceptací karet jen ziskově profitovali. Navíc máme přece rok 2023. Benzín zaplatíte kartou, hotel si zabukujete a zaplatíte online, kartou či chytrými hodinkami platíte i v prodejnách s potravinami či oblečením. Přijde mi pak komické šlapat někde po Šumavě či Krkonoších a nosit s sebou bankovky. I to je důvod, proč se o tom debatuje. Lidé prostě nechtějí stát někde na festivalu hodinovou frontu u bankomatu jen proto, že se někdo rozhodl nebrat karty.

Měly by tedy mít digitální platby v budoucnu oporu v zákoně?

Pokud je zákonem daná povinnost obchodníka akceptovat hotovost, tak bych řekl, že v moderním světě by stejnou šanci mohly dostat i digitální platby. A to nejsou jen platby kartou s poplatkem, ale máme přece i další možnosti jako platby QR kódem nebo přes aplikace přímo na účet. Tyhle varianty se nákladově blíží k nule. Jsem moc rád, že se o tom vede debata. Zda to vyústí v nějaké konkrétní řešení, nedokážu odhadnout, nejsem politik. Ale už se odmítám koukat na císařovy nové šaty, kdy se obchodníci vymlouvají, že platby kartou jsou pro ně strašně a záhadně nevýhodné.

Jak je to tedy s náklady restauratérů při akceptaci karet?

Liší se podle toho, kdo vám poskytuje platební terminál. Situace na trhu je velmi konkurenční, můžete najít dražší i velmi levné modely. Pokud někdo platí nepřiměřeně hodně, udělal si zkrátka jen špatnou analýzu trhu. A pokud se náklady pohybují v jednotkách procent, obchodník je zkrátka reflektuje v ceně. Vždyť je to standardní náklad podnikání. Za obor gastro: V Praze platí lidé kartami v 80 procentech případů, celorepublikový průměr je letos 67 procent. Z roku na rok to vyrostlo o 13 procent. Dobrý obchodník si spočítá, že s digitálními platbami přijdou vyšší výnosy a investice se hravě zaplatí.

Mluvíte o QR kódech, aplikacích. Je to nový trend?

Ano, další možnosti digitálních plateb rychle rostou. Obchodník musí být kreativní. Pokud vám nevyhovuje jedna cesta, musíte si najít jinou, která umí náklady perfektně zploštit. Jen musíte hledat. Zákazník v dnešní době je už dominantně digitální. Pokud někdo nechce mít vyšší zisk a tržby a zůstat v minulosti, nechť je mu to přáno. Ale v takovém případě mu nevěštím optimistickou budoucnost.