Skupina Škoda Group, jejíž součástí je i plzeňská Škoda Transportation, může název Škoda i znak okřídleného šípu používat do roku 2029. „Skupina PPF se dohodla se Škodou Auto na prodeji práv ke značce Škoda. Po roce 2029 už značku a logo nebudeme moct používat,“ řekl mluvčí Škody Transportation Jan Švehla. Okřídlený šíp by tak měl za sedm let zmizet z nízkopodlažních tramvají, vlaků, metra, trolejbusů a elektrobusů, které dnes plzeňská Škoda Transportation vyrábí. Jaké budou mít plzeňské závody logo po roce 2029 a jak se budou nově jmenovat zatím není jasné.