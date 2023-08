Metro koncepčně navazuje na soupravu dodávanou do Varšavy, na rozdíl od ní ale bude to sofijské vybaveno klimatizací. Nová vozidla vstoupí do provozu v roce 2026 a budou jezdit na linkách 1, 2 a 4. Není to poprvé, kdy Škoda dodává vozidla do Bulharska. Od roku 2010 dodala do pěti bulharských měst 210 trolejbusů.