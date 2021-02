Tramvaje si objednaly dohromady města Frankfurt nad Odrou, Branibor nad Havolou a Chotěbuz (Frankfurt (Oder), Brandenburg an der Havel a Cottbus). Tradiční česká značka zvítězila v celoevropském výběrovém řízení, které bylo ojedinělé tím, že ho vyhlásily společně tři dopravní podniky. Škoda dodá celkem 24 vozidel s opcí na dalších 21. Celková hodnota kontraktu dosahuje téměř tří miliard korun.

„Západoevropský trh, s Německem v čele, považujeme dlouhodobě za velmi důležitý trh a strategie orientace na tyto trhy se ukazuje jako správná. Dlouhodobý a pravidelný úspěch našich tramvají na německém trhu nás tak velmi těší. Díky této zakázce jsme otevřeli druhou stovku objednaných moderních a komfortních tramvají, z dílen Škoda, které budou nabízet ekologickou dopravu již v devítce německých měst,“ popisuje úspěch Petr Brzezina, předseda představenstva a Prezident skupiny Škoda Transportation.

„Je to již sedm let, co jsme učinili strategické rozhodnutí a založením dceřiné společnosti jsme začali budovat růstovou strategii na německém trhu. I díky tomu jsme obstáli v unikátním výběrovém řízení na tramvaje pro tři města, což bylo v Německu poprvé. Zákazník získá nejnovější přírůstek z rodiny Škoda ForCity Plus, jímž je částečně nízkopodlažní jednosměrná tramvaj se třemi články, dvěma hnacími otočnými podvozky a jedním běžným neotočným podvozkem. Nová zakázka podtrhuje smysl našich dlouhodobých investic do vývoje a zlepšování úrovně našich tramvají, které jsou díky tomu vhodné pro moderní dopravu v celé Evropě,“ říká Zdeněk Majer, člen představenstva a Senior Viceprezident pro Obchod skupiny Škoda Transportation.

Nová vozidla Škoda ForCity Plus nahradí stávající vysokopodlažní tramvaje, které se ve zmíněných městech blíží ke konci svojí životnosti. Vozidla budou dodávána ve dvou šířkách, protože navzdory velkému počtu identických požadavků a podmínek existuje také řada individuálních požadavků jednotlivých měst. Třináct z 24 objednaných vozidel poputuje do Frankfurtu, čtyři plus případně osm dalších z opce do Braniboru a zbývajících sedm plus třináct z opce si objednala Chotěbuz.

Tramvaje Škoda ForCity Plus budou nízkopodlažní a jsou tedy ideální i pro osoby se sníženou pohyblivostí. Nová vozidla budou nabízet veškeré komfortní prvky, klimatizaci, snadné nastupování, multifunkční prostory pro kočárky, kola atd.

Jedná se o první výběrové řízení, kdy zadavatelé poptávali technicky identická vozidla, ale pro tři výrazně odlišná města. „Vítěz výběrového řízení zvítězil zejména svým moderním konceptem vozidla a realizací základních požadavků týkajících se nízkopodlažnosti a využití prostoru, energetické efektivnosti a moderního, nadčasového designu,“ uvedl ředitel frankfurtské dopravní společnosti SVF, Christian Kuke.

"Bez spolupráce s Chotěbuzí a Frankfurtem a bez státní podpory bychom nemohli obnovit naši flotilu tramvají. Dnešní den je tedy významný milník pro bezpečnost tramvajové dopravy v našem městě i její elektrickou a spolehlivou budoucnost,“ říká ředitel brandenburského dopravního podniku VBBR, Jörg Vogler

"Chotěbuz je na začátku velmi dynamického vývoje, v němž stojíme před úkolem formovat strukturální změny v našem regionu. Jsme přesvědčeni, že silnou tramvají zajistíme kvalitní městskou dopravu pro všechny na několik desítek let,“ doplňuje výkonný ředitel dopravní společnosti CVBB z Chotěbuzi, Ralf Thalmann.

Pro skupinu Škoda Transportation to znamená další úspěch v Braniborsku, kde již jezdí nízkopodlažní tramvaje v Schöneiche-Rüdersdorf. Kromě toho je 14 tramvají Škoda ForCity Classic v provozu v Saské Kamenici (Chemnitz) a aktuálně probíhá zakázka nízkopodlažních tramvají ForCity Smart pro města Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen a Bonn.