Pavla Janovská na plzeňské pobočce pracuje od ukončení studií na Západočeské univerzitě, nejprve jako informatička, poté řídila vzdělávací projekty Úřadu práce spojené s evropskými fondy. Od ledna 2020 pak zastávala pozici ředitelky odboru zaměstnanosti a EU. Prostředí Úřadu práce tak dobře zná. „Věřím, že při řešení aktuálních problémů a výzev budu moci využít zkušenosti z pracovního i soukromého života. Jako vystudovaná systémová analytička přistupuji k řešení problémů pragmaticky a snažím se hledat možnosti inovací. V rámci profesní kariéry jsem se postupně zabývala informačními systémy, vzdělávacími projekty EU a zaměstnaností. Ve volném čase se věnuji práci s nadanými dětmi. Zkušenosti z všech těchto oblastí bych nyní ráda spojila, aby Úřad práce byl vstřícným a profesionálním partnerem pro všechny, kteří potřebují pomoc nebo se chtějí rozvíjet na měnícím se trhu práce,“ řekla o svých cílech v nové fumkci Pavla Janovská.

Podle slov generálního ředitele Úřadu práce ČR Daniela Krištofa by měla být jedním z úkolů nové ředitelky transformace úřadu. „Plzeňský kraj je hodně ovlivněn sousedstvím s Bavorskem, působí zde hodně firem a dodavatelů a je zde i silná populace cizinců. Nezaměstnanost v tomto kraji patří mezi nejnižší v Česku. Paní ředitelka Janovská je velká srdcařka, ve stáních službách funguje úspěšně už řadu let a to, že jsme ji vybrali, je myslím vrchol její kariéry a takové ocenění za její dosavadní dobrou práci. Ale to nestačí, očekávám od ní, že také v Plzeňském kraji postupně transformuje celý Úřad práce do pružnější, efektivnější státní organizace, která dokáže rychle a spolehlivě poradit a pomoci lidem v různých životních situacích. Věřím, že si povede dobře, ze své pozice se ji budu snažit maximálně podpořit,“ uvedl Krištof.