Krajské výsledky byly vyhlášeny během regionálního setkání Svazu měst a obcí ČR. Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí v rámci celé České republiky každoročně 205 měst a obcí s rozšířenou působností a městské části Hlavního města Praha, v Plzeňském kraji jich bylo patnáct. Výzkum zpracovává analytická agentura Datank.

Statutární město Plzeň dosáhlo vynikajících výsledků v celé řadě hodnocených kritérií. Jedná se například o nejvyšší počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele, vůbec nejvyšší počet nabíječek pro elektromobily nebo nejvyšší počet dokončených bytů vztaženo k meziroční změně počtu obyvatel.

Podnikání v Plzni může podle organizátorů průzkumu těžit také z výborné dopravní dostupnosti. „Pokud jde o přístup veřejné správy, je možné radnici pochválit za vynakládání dostatečných finančních prostředků do oblasti veřejné dopravy a také na kulturu. Výrazně nadprůměrných hodnot dosáhlo město v počtu úředních hodin, během kterých si nejen podnikatelé mohou vyřídit vše potřebné. Plzeň se však především blýskla v testu elektronické komunikace, který prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje včasnost a kvalitu odpovědí ze živnostenských úřadů,“ uvedli organizátoři v tiskové zprávě.

Daniel Kůs, radní města Plzně pro oblast SMART City a podporu podnikání, s oceněním Město pro byznys v Plzeňském kraji.Zdroj: Město pro byznys„Mám velkou radost, že jsme se umístili na prvním místě. Věřím zároveň, že pro ty, kteří byli méně úspěšní, to bude silnou motivací pro zlepšení. A pro nás, kteří jsme uspěli, je to potvrzení toho, že směr, který jsme nastavili, je správný. Nastoupil jsem v říjnu jako nový radní pro SMART City a podporu podnikání a dal jsem si za cíl, že budu pokračovat ve věcech, které jsou smysluplné a které už začaly. A samozřejmě přicházím i se svými nápady a vizemi. Mohu zmínit koncepci elektromobility, která udává směr, jak by město mělo reagovat v nejbližších letech na téměř revoluční nástup elektromobility, který nás čeká, bez ohledu na to, jestli chceme nebo ne. Další věc je to, čemu já říkám úřad jako e-shop. Chtěl bych, abychom co nejvíce agend přesunuli do on-linu, ale vždy zároveň myslíme na starší generace. To znamená, že bude i nadále zachován klasický způsob přístupu občanů k úřadům,“ řekl Daniel Kůs, radní města Plzně pro oblast SMART City a podporu podnikání.

Nýřany mají hodně firem i živnostníků

Stříbrné Rokycany se můžou pyšnit velmi vysokým podílem firem nad 250 zaměstnanců v přepočtu na celkové množství ekonomických subjektů. V rámci Plzeňského kraje zaznamenávají Rokycany nadprůměrný počet uchazečů o zaměstnání v přepočtu na obyvatelstvo ve věku 15 až 65 let, což dává firmám větší možnost výběru nových zaměstnanců. Místní radnice dobře hospodaří, o čemž svědčí nejnižší náklady na dluhovou službu a také nejvyšší likvidita. Skvělého výsledku dosáhlo město také pokud jde o přehlednost a obsah webových stránek z pohledu podnikatele.

Třetí Nýřany mají v regionu nejvyšší počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel. Živnostníků i firem je zde výrazně nadprůměrně a jejich počet zde meziročně nejrychleji narůstá. Radnice vynakládá nadprůměrné finanční prostředky do oblasti sportu a vzdělávání.

„Nově zvolená zastupitelstva mají jedinečnou příležitost sledovat a porovnávat výsledky své práce jak s minulým vedením, tak i s okolními městy či obcemi. Každoroční srovnávací výzkum Město pro byznys jim ukáže, zda jejich zvolená cesta vede k rozvoji jejich území, zda napomáhá dostatečně rozvoji podnikatelských aktivit a tím i celkové spokojenosti místních občanů,“ komentoval význam průzkumu předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.