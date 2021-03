S pravidelným testováním svých zhruba 105 kmenových zaměstnanců začala firma už minulé pondělí 1. března. Před týdnem byly v první vlně antigenních testů zachyceny čtyři pracovníci pozitivní na covid-19. Ti museli zůstat doma v izolaci. Následné PCR testy potvrdili nákazu jen u dvou z nich, kteří ve svých domovech museli zůstat. Dnešní ranní testování absolvovali všichni zaměstnanci s negativním výsledkem. "Testování jsme připravovali dva týdny. Výběrové řízení vyhrálo hořovické diagnostické centrum Altoa. Máme s nimi smlouvu na šest týdnů s možností prodloužení," uvedl ředitel a hlavní spolumajitel CPF Vladimír Rada s tím, že testy nikdo neodmítl.

Na testování přicházeli dnes od 07:00 dělníci, poté úředníci. Při vstupu obdrželi všichni pracovníci zdarma respirátory, ty dostávají také před každou směnou. Podle hygieny by respirátory v horkých provozech u pecí ani nemuseli nosit. "Ale jsou zodpovědní a nosí je. Obdivuju je," sdělil dále Rada, podle kterého také externisté nesmí do továrny bez testu. Dezinfekce je přítomná na všech dílnách, chodbách i sociálních zařízeních. Továrna také pravidelně používá tři ozonéry, které zbavují virů a bakterií všechny veřejné prostory.

Zaměstnanci podle Rady přicházejí do kontaktu minimálně. "Máme 26 tisíc metrů čtverečních ploch a pohybuje se nás tu 120, a to ještě rozděleno do tří směn," dodal. Podle Rady situace nejde srovnat s montovnami s pásovou výrobou. Firma za rok eviduje sedm zaměstnanců, kteří byli pozitivně testovaní nebo v karanténě.