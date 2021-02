Plzeňanům začne kávu a palačinky nabízet z výdejního okénka Kafe Smetanka u parku na Homolce od pondělí.

„Podnik otevřeme v lokalitě, kde jsou široko daleko jen klasické hospody a žádná kavárna, takže i když určité obavy mám, věřím, že si k nám zákazníci cestu najdou,“ říká Bechyně.

Budova, kterou si pronajal od druhého městského obvodu, původně sloužila jako veřejné toalety, poté byla přestavena na prodejnu farmářských výrobků a kavárnu čekaly ještě další stavební úpravy. „První kavárnu v Plzni jsme otevřeli už před dvěma roky v ulici Bedřicha Smetany, kde jsme však loni museli ukončit činnost. V té době jsme už ale měli dohodnuté pronajmutí kavárny na Homolce. Objekt jsme za půl roku kompletně zrekonstruovali – jsou tu nové zdi, okna i střecha, takže až se bude moci otevřít i uvnitř, mají se návštěvníci na co těšit. Do té doby pro ně bude k dispozici výdejní okénko,“ vypráví dále Bechyně, který je původní profesí datový analytik. Tabulky a analýzy se před několika lety rozhodl vyměnit za kávu a zákusky. Zkušenosti s přípravou kávy nasbíral při cestování světem. Poté, co ho osud zavál zpět do Česka k práci analytika, nepolevoval ve svém nadšení pro kávu.

„Zákazníkům chceme nabízet nejen výběrovou kávu, ale také dorty, sladké a slané palačinky nebo sendviče. Veškeré jídlo budeme připravovat z čerstvých surovin přímo v kavárně, kde je i kuchyně,“ popisuje dále s tím, že výdejní okénko bude od pondělí otevřené každý den. „Aby si Plzeňané mohli zpříjemnit procházku parkem o sobotách a nedělích dobrou kávou, chceme mít otevřeno i o víkendech,“ dodává.