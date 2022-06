„Poslední dva roky byly pro celé odvětví velmi složité, protože jsme se museli potýkat jak s dopady pandemie nemoci covid-19, tak i s narůstajícími cenami energií, surovin a materiálu. Přes to všechno dosáhla Škoda velmi dobrých výsledků, zisku a růstu. Podmínkou našeho dalšího růstu je ovšem schopnost nabízet zákazníkům nové technologie, zefektivnit výrobu a výrazně pokročit v digitalizaci. Věřím, že úspěchy dosažené v těchto oblastech v roce 2021 nám pomohou, abychom byli ještě více konkurenceschopní největším evropským hráčům a získávali zakázky i na nových teritoriích,“ říká Didier Pfleger, CEO Škoda Group.

Největší dobíjecí stanice pro elektroauta na západě Čech vzniká v Plzni

Oproti roku 2020 skupina výrazně zvýšila investice do výroby a také do výzkumu a vývoje. V roce 2021 dosáhly investice do modernizace a rozšiřování výroby 1,4 mld. Kč, což je meziroční nárůst o téměř 70 %. Investice se týkaly nejen českých výrobních závodů v Plzni, Ostravě a Šumperku, ale i finského závodu v Otanmäki. Skupina například rozšiřovala výrobní kapacity, vybudovala novou zkušebnu a lakovnu a investovala i do opravárenství. Skupina Škoda Transportation investovala také do výzkumu a vývoje svých produktů, kde částka přesáhla dvě miliardy korun .

Výrazný nárůst zaznamenala skupina i v počtu zaměstnanců. Celkem vzniklo více než 800 nových pracovních míst a skupina nyní zaměstnává přes 6 500 lidí.

„Vážíme si důvěry a podpory našich zákazníků a nasazení našich zaměstnanců. Bez toho by růst Škodovky v roce poznamenaném covid-19 a problémy s dodavatelským řetězcem nebyl možný. Je důležité, že jsme byli schopni výrazně zlepšovat naše produktové portfolio a dařilo se nám na poli inovací v oblasti nových pohonů, autonomie vozidel a datové analytiky. Škodovka se posouvá mezi zásadní evropské firmy na poli mobility a technologií v hromadné dopravě. Věřím, že se naší skupině bude dařit i nadále budovat silnou pozici na domácích trzích i v zahraničí,“ komentuje výsledky Stanislav Kuba, předseda Dozorčí rady Škoda Group.

Škoda testuje v Plzni nový trolejbus, o prázdninách si jej vyzkouší i cestující

Skupina Škoda Transportation je součástí širší skupiny Škoda Group, která má osm tisíc zaměstnanců a ve které se mimo jiné nachází také výrobce autobusů Temsa i další společnosti. Škoda Group v roce 2021 dosáhla tržeb 614 mil Euro a EBITDA ve výši 45 mil Euro.

Mezi výrobky Škoda Group patří především nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, soupravy metra, elektrobusy a trolejbusy, ale i řídicí a pohonné systémy pro dopravní systémy. Škoda Group má v České republice několik výrobních areálů a jeden také ve Finsku. Obchodní jednotky má pak skupina také v Německu, Maďarsku a dalších zemích.