V letošním a příštím roce investuje firma do svého hlavního areálu více než 800 milionů korun.

„Pod novým vlastníkem skupinou PPF se nám daří získávat významné zakázky. To je důvod, proč masivně investujeme do rozšíření výroby a také proč hledáme několik set nových kolegů na pozice dělnické, technické i inženýrské. Vidím to jako dobrou zprávou nejen pro Plzeň, ale pro celý region. Škoda patří k technologickým lídrům v oboru, přináší inovace do veřejné dopravy a sofistikovanou výrobu s vysokou přidanou hodnotou, pracuje na základě vlastního výzkumu a vývoje. Plzeň je tak jedním z důležitých center tohoto průmyslu v Evropě,“ uvedl předseda představenstva a Prezident skupiny Škoda Transportation Petr Brzezina.

Zdroj: Škoda Transportation

Plzeňskou výrobní základnu čeká například rozšíření o nové zázemí pro výrobu podvozků. „Škoda bude moci využívat nové prostory pro svařování, lakovnu či tryskací boxy. Vybavení bude skutečně na vysoké technologické úrovni – vybudujeme například nové moderní robotické pracoviště pro svařování. Kapacitu výroby také posílí například počítačově řízené obráběcí stroje za zhruba 80 milionů korun,“ sdělil viceprezident pro Investice a správu majetku Škody Transportation Pavel Novák.

Druhou významnou investicí v plzeňské Škodovce bude výstavba nové zkušebny, kde bude možné testovat všechny vozy nebo jejich části z produkce Škody. „Vyroste nové, špičkově vybavené zkušební zázemí, jehož součástí bude například prototypové pracoviště určené k testování nových typů vozidel,“ uvedl Novák. Všechny investiční akce bude doprovázet masivní nábor nových pracovníků. V souvislosti s nárůstem výroby plánujeme během letošního a příštího roku navýšit počet zaměstnanců o více než tisíc. Hledáme kvalifikované zaměstnance z technických oborů, především konstruktéry, projektanty a z dělnických pozic elektromechaniky. S ohledem na stav trhu práce je to velká výzva. Škoda ale nabízí stabilitu velké firmy, velkou perspektivu do budoucna a nadstandardní pracovní podmínky včetně řady benefitů,“ řekl viceprezident pro Lidské zdroje Škody Transportation Lumír Tesař.