Cena zakázky (bez opce) je 88 milionů eur a jedná se o největší investicí do vozidel v historii KVG. Dodávky prvních tramvají jsou plánovány na rok 2026.

„Další německé město bude brzy využívat naše nové tramvaje Škoda. Jsem rád, že si KVG zvolilo naše řešení a můžeme začít pracovat na nových tramvajích, které budou mimo jiné vybaveny naším antikolizním systémem, který byl představen na veletrhu InnoTrans 2022,“ uvedl Jan Christoph Harder, President Region West Škoda Group.

„Efektivní a atraktivní místní kolejová doprava trvale zajišťuje kvalitu života ve městech. K tomu potřebujeme silný vozový park,“ sdělil člen představenstva KVG Olaf Hornfeck. „Škoda vyrábí kvalitně zkonstruované a spolehlivé tramvaje a předložila nejhospodárnější nabídku. Tato zakázka otevírá cestu k postupné modernizaci našeho systému veřejné dopravy, protože je předpokladem obratu v mobilitě v Kasselu a okolí.“

Hromadná doprava ve městě Kassel je postavená právě na tramvajích. Ty zde přepraví za rok 48 milionů cestujících, tedy 80 procent jejich celkového počtu. Zbylou část dopravy obstarávají autobusy a vlaková doprava.

Zahájení výroby nových obousměrných tramvají pro Kassel je naplánováno na konec roku 2024. Stejně jako stávající tramvaje budou mít nová vozidla délku 30 m a spřáhlo Albert, které umožní připojit další motorový vůz nebo přívěs. Každá z tramvají bude mít na každé straně čtyři dveře pro nástup a výstup cestujících a samozřejmostí je nízkopodlažní konstrukce, která usnadní nástup a výstup osobám se sníženou pohyblivostí.

Tramvaje pro Kassel budou jako jedny z prvních z produkce Škoda Group vybaveny pokročilým antikolizním systémem Škoda, který zvyšuje bezpečnost a chrání cestující i chodce. Zařazení této technologie je důkazem jasného směřování Škoda Group v oblasti inovací a její snahy upřednostňovat bezpečnost cestujících. Tento nový bezpečnostní prvek Škoda poprvé představila na veletrhu InnoTrans 2022.

Doručení první tramvaje do Kasselu je naplánovaná na rok 2026. Následovat by měly technické testy a zkoušky přímo v ulicích města. Po schválení Technickým dozorovým orgánem (TAB) při zemské radě Darmstadtu mohou být první nové tramvaje nasazeny do pravidelného provozu od roku 2027. Jezdit budou v rámci městské sítě KVG, která kromě samotného Kasselu zahrnuje také Vellmar, Baunatal, Lossetal a další přilehlé oblasti.

Tramvaje Škoda Group v současnosti jezdí v Německu například v Chemnitzu, Schöneiche a do další sedmi měst Škoda nová vozidla aktuální vyrábí.