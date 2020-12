Provozovatel několika restaurací v Plzni a zástupce restauratérů v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků Luboš Kastner se domnívá, že vláda uplatňuje na gastronomii kolektivní vinu a celý obor diskriminuje. „Jsme pro to, aby konzumace probíhala organizovaně za daných opatření. Jednotlivé excesy, které se někde konají, má vláda postihnout, ale nemůže přeci trestat všechny. Navíc rostoucí počet nakažených nesouvisí s rozvolňováním,“ reagoval Kastner.

Podle něj vláda jedná chaoticky. „Tato situace trvá už dlouho a v tuto chvíli to v gastronomii vře. Myslím si, že někteří podnikatelé mají nakročeno k jakési rebélii, což je sice nešťastné řešení, na druhou stranu jsme už ale všichni zoufalí a máme dojem, že jsme nespravedlivě diskriminovani a stali jsme se oběťmi jakýchsi politických hrátek,“ řekl gastronom a dodal, že se zatím rozmýšlí, zda některou ze svých restaurací neuzavře úplně. „Za takových podmínek se provoz restaurace nevyplatí. Rozhodnutí o večeři se klube zhruba kolem šesté večer. Když víte, že máte jít na večeři, ale restauraci za chvíli zavřou, tak si rozmyslíte, zda tam vůbec půjdete. Pokud tam půjde parta lidí, tak je velká pravděpodobnost, že se po osmé přesunou domů. Vláda tedy stejně tento problém přesouvá do nekontrolovatelné zóny,“ uzavřel Kastner.

Rozhořčení neskrýval ani provozovatel restaurace Cardinal club v Plzni Michal Balda. „Slušně řečeno je mi z toho smutno. Odnáší to bohužel stále stejná skupina lidí. Abych řekl pravdu, mám po chuti cokoliv dělat. Od státu jsem nedostal ani korunu. To, co vláda říká, jsou lži,“ okomentoval Balda s tím, že zvažuje, že restauraci opět uzavře.