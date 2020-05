Zdroj: Archiv Plzeňského PrazdrojePlzeňský Prazdroj patří k významným festivalovým partnerům. Letos přijde o účast na festivalech, které navštěvují tisíce lidí – např. na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech a dalších. Jak budete tuto situaci řešit?

Festivaly jsou pro nás důležité z pohledu prodejů i z pohledu komunikace našich značek, pro které představují důležitý prvek v budování vztahu se spotřebiteli. Některé akce se přesouvají na podzim, jiné jsou bez náhrady zrušeny. Proto řešíme alternativy, jak tyto akce nahradit, a vymýšlíme nové aktivace, které by oslovily spotřebitele během letní sezony.

Co máte konkrétně na mysli?

Kozel bude například pokračovat v podpoře dobrovolných hasičů, kterým nyní uvařil speciální várku piva. Gambrinus pokračuje s podporou lokálních amatérských fotbalových klubů. Vznikl také projekt Art Parking, který Pilsner Urquell podporuje.

Jak Prazdroj přistoupí ke konání letních akcí, které sám pořádá?

Naše pivovarské dny, jako Den Kozla, Gambrinus den a Radegast den, které každoročně navštíví desítky tisíc lidí, zvažujeme přesunout na pozdější termín tento rok, pokud to situace a opatření dovolí. Jsou to důležité společenské a kulturní akce pro komunity a fanoušky z okolí pivovaru, o to důležitější budou v období po skončení omezení v souvislosti s koronavirem, kdy se lidé budou chtít vrátit do normálního života, opět se potkávat a bavit se.

Mohou se lidé těšit na říjnový Pilsner Fest?

Věříme, že se nám podaří akce v nějaké formě uspořádat. To platí i o Pilsner Festu, jeho letošní podobu řešíme, stejně jako možné datum. Vše bude záležet na aktuální situaci a vládních opatřeních, která budou v souvislosti s koronavirem platit. Během léta bychom chtěli uspořádat v pivovaru různé akce, aby naše nádvoří ožilo a nabídlo návštěvníkům kulturní i gastronomické zážitky. Rádi bychom uspořádali i tradiční Léto v Prazdroji, se kterým se pojí každotýdenní koncerty, promítání filmů pod otevřeným nebem nebo grilování. Je pravděpodobné, že akce budou komornější, ale věříme, že si je návštěvníci užijí. V současné době řešíme konkrétní podobu včetně zvýšených hygienických a bezpečnostních opatření, která budou muset akce splňovat.