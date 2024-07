„Jakkoliv byl loňský rok náročný, podařilo se nám dosáhnout dobrých výsledků. A to nejen co se týče prodejů našich piv, ale i v dalších oblastech. Výrazně jsme investovali do rozvoje české pivní kultury i do inovací v našich pivovarech. Zásadní kroky jsme pak udělali i na cestě k udržitelnosti, a to jak přímo v pivovarech, tak i ve spolupráci s našimi dodavateli a odběrateli v celém pivním řetězci,“ říká Dragos Constantinescu, generální ředitel Plzeňského Prazdroje.